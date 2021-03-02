第4波疫潮持續多月，望穿秋水，在上月初有一、兩日數字稍為回落，確診少於10宗，政府放寬部分社交距離禁令，食肆晚市堂食解禁，對於業界當然是天大的喜訊，晚市的重要性不用多說，說的是最少三、四成生意額，交租及人工才有着落。說起來也悲哀，明明是政府抗疫不力，才弄得疫情纏擾至今，為甚麼現在又像皇恩浩蕩，救世主姿態出來批准晚市？不過，正如本欄曾經指出，飲食業別開心得太早，高官一早鋪定後路，表示擔憂農曆新年市民紛紛出街聚集玩樂，會引致疫情反彈，不排除會隨時收緊措施。

好嘅唔靈醜嘅靈，確診宗數近日有反彈，尖沙咀知名商場一間食店爆出「飯敍群組」，至今相關染疫人數超過40人，連整個商場也要關閉兩日消毒。政府未來會否再下殺手，仍是未知之數，業界恍如待宰的羔羊，只能肉隨砧板上。飲食業人士及專家都指出，今次群組爆發牽涉午市堂食以及跨枱食客，與放寬食肆晚市堂食及每枱人數上限無直接關係，不能因為個別事件便「一刀切」收緊措施。

政府朝令夕改已不是甚麼新鮮事，而且政策僵化，不懂因應時勢改變策略，有時得過且過，有時毫不留情，教人無所適從，業界惟有自救，例如爆發疫症的尖沙咀商場，政府只要求所有員工強制檢測，卻沒有命令封館，反而商場自己決定關閉兩日，之後再延長閉館期至本周五，確保到場人士安心，更主動安排3部流動檢測車為商場及租戶員工進行免費新冠病毒檢測。這樣的危機管理策略絕對可以作為教材，甚至高官也應學習。

根本不用指望政府會下指令做相關防疫措施，官僚的腦袋僵化，目光短視，就像只懂劏雞的農戶，而不懂養大雞隻生金蛋。且看又有多少商戶會遭受政府毒手。