香港淪為老鼠樂園早就不是新聞，不僅大街小巷、街市商場皆是老鼠窩，就連鯉魚門檢疫中心都驚爆鼠患，嚇煞市民。檢疫中心設立的原意是隔離密切接觸者，及早揪出患者，防止疫情擴散，惟檢疫中心都藏污納垢，還談何防疫？一旦新冠疫情加大鼠戊肝一起爆發，後果不堪設想。

鯉魚門檢疫中心問題多多，早前才被本報踢爆衞生署在上址胡亂棄置醫療廢料，恐有播疫危機。連負責抗疫的衞生部門都漫不經心，可見整個政府皆無心做事，所謂精準防控只是笑話。

更笑話的是，負責本港公共衞生的食環署，署方人員屢遭本報踢爆蛇王吞Pop、多個街市驚現群鼠噬豬殼，就連申訴署都忍不住狠批食環署監管外判清潔服務不力，部分外判承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分，一樣成功中標。詎料如此不濟的部門首長，不但不用問責，前署長劉利群更獲擢升為食衞局常任秘書長，由D6級別升上D8級別，乃政務官最高級，薪金由273,000元大增至303,950元，唔到你唔服。

人們實在不明白港府的升遷準則，一個不務正業、將香港搞成老鼠樂園、垃圾崗、瘟疫港的食環署高官，為何不用受罰還獲獎賞？更蹊蹺的是，劉利群被指在黑暴期間，下令署方人員不准清除黑暴文宣和連儂牆，反而拆除五星旗唯恐不及；其夫同樣被指在黑暴期間開放旗下NGO社區中心讓暴徒休息，可見當中古怪甚多。今次升遷是否又是政府內部無間道的「傑作」，真的只有港府高官自己最清楚。當然，政界亦有人力撐劉利群升職，反指社會的質疑是「文革式批鬥」。其實公道自在人心，撇除黑暴期間的表現不談，單看香港的衞生和鼠患問題，這位前署長合格嗎？全港市民肯定可以即時說出答案，唯獨香江鼠群開香檳歡呼：多謝「利鼠群」讓我們家族繁衍、開枝散葉！