現代人都害怕衰老，使抗氧化產品大行其道。然而，人的衰老或許有藥可治，若是城市的衰老，又當如何？

香港是國際都會，昔日的港人總是處身時代尖端，世界發明了信用卡、手提電話，傳到維港兩岸，一下子就流行起來，很長一段日子，香港人均擁有信用卡和手機的比率，都位處全球前列。後來，發展小額電子支付模式，咱們也是領在前頭，八達通系統很早便在香港通行，其他的城市都是後來者。

奈何，不知從何時開始，香港開始呈現老態。新冠肺炎疫情爆發之前，很多小商舖、茶餐廳只收取現金，即使裝有八達通的大型連鎖店，依我平素所見，堅持用現金的顧客，仍有三、四成之多。反觀內地，支付寶和微信支付早已遍布全國，由三尺孩童到耄耋長者，皆用得嫺熟。這一場時代競跑，香港一下子就給甩在後頭。

現鈔容易傳播病毒，我原以為面對新冠肺炎疫情，會大幅度改變香港市民的付款習慣，大家都樂意走向全面電子化。事實上卻不然，人們使用現金的比率，只較疫情爆發前略為減少，不肯使用新科技的市民和小商戶依然故我，任憑天變地變，終究還是如如不動。

近日，特區政府宣布向每名合資格的市民發放5,000元電子消費券，新政卻換來很多批評，有部分長者固然開腔抱怨，但抱怨更多的，是一些壯年、中年人，他們逢政府施政必反，由是借故說辭，指摘管治班子不體恤長輩，讓老人家得錢無所用。要想外面陽光透進來，必先打開自己的窗戶，香港人不論長幼，都請不要再自我封閉。內地不少髮白齒搖的公公、婆婆們，都能把電子支付系統運用自如，憑甚麼說香港的長者不能呢？時代是進步的，我們的城市也需要抗氧化。