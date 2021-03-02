睇本報「政情」版常有笑料，呢，尋日見到有則講術數師批算長期民望「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊行衰運，話佢會瞓唔到覺失眠，甚至有機會官位受到動搖添呀！

事實上，鄭若驊自上任以來就醜聞纏身，檢控經常甩轆，常犯小學雞嘅錯誤，近排律政司檢控失誤，好似話連英文量詞都搞唔通，畀法官寸到飛起！講到尾，司底驊職不稱位，可謂彰彰明甚，即使黃大仙亦看不過眼，就本港法治沉淪，禍港分子屢獲放生，批予下下籤「岳飛遇害」嚴斥訓示。早於庚子鼠年，大仙已就法治賜予「康順釣魚」，叫佢咪再「隱士扮漁翁」，既然冇為本港法治把關，老早應該執包袱走人！外界要求佢下台嘅聲音不絕，佢一招反白眼，就當乜都睇唔到！

術數師就話司底驊牛年運程衰到貼地，咁即係同佢民望長期食泥十分脗合。師傅指鄭若驊嘅八字屬強水命，農曆二月佢身邊就會有小人是非！嗱，咁仲未算，去到農曆三月，佢會隱隱地覺得身邊有啲事唔妥，仲會因此而失眠，冇覺好瞓！一個人失眠，瞓得唔好，好容易心煩氣躁，根據中醫理論，火氣不降反升，熏灼頭腦；寒水無法蒸騰，凝滯於下，熱者愈熱，寒者愈寒，呢個現象即《易經》中嘅「否」卦，中醫稱為「痞」！痞，腹內結病，即腹胸間氣血阻塞不暢順之症狀。

據師傅所言，去到農曆十月，對司底驊嚟講就太多「水」喇，佢受唔住，就連佢嘅官職都可能會受到動搖。講真，司底驊上任3年多以來，律政司大批人手流失，有啲劈炮唔撈仲講到明「唔妥佢」，其人緣及管理能力之差，於此可見一斑！而自黑暴以來，案件積壓如山，佢被批評歎慢板，老朽相信係佢力有不逮，既然係咁，何必死撐？官場可戀，身體更重要！下台，不必如強扯盡嘅弓弦，梗好瞓！春眠不覺曉，處處聞啼鳥！枕邊人都讚你活力返晒嚟，值回票價啦！