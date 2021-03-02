筆者分別於1月底及2月初在本版「龍七公」專欄，發表了《三年零八個月 誰在香港抗日》及《香港抗日烽火 歷史豈容湮沒》兩文，公開呼籲港區人大代表和政協委員要爭取在港建立抗戰歷史紀念館補課，進行國家歷史教育。兩文刊發後獲熱烈的回應，全國政協委員黃英豪律師率先向即將舉行的全國政協大會提交一份開歷史先河的提案創議，回應了上述兩文的建議。

黃委員力透紙背的提案名為《關於粵港合作在香港設立華南抗戰紀念館的提案》，全文逾1,200字，分3個部分。第一部分：「粵港合作共禦日寇，是兩地值得銘記的一段歷史」，第二部分：「目前香港對抗戰歷史研究不多，青少年對這段歷史更不了解，必須予以補課」，第三部分：「建議中央支持由粵港兩地合作下同在香港設立具有相當規模的國家級抗戰紀念館」，拳拳赤子之心，字字情真意切，擲地有聲，令人動容。

提案開宗明義指出，「香港在被日軍統治的三年零八個月的黑暗時期，東江縱隊在香港成立港九游擊大隊與香港市民一起奮勇抵抗日軍，展開了拯救文化人士、救助英美盟軍等重大行動，用熱血和生命守護家園，譜寫了香港民眾同心抵禦外敵、保家衞國的壯麗詩篇，這些歷史都值得永久銘記」。

除此之外，有關提案更進一步指出了歷史不容忘記的重要性：「大多數港青年都不了解抗戰的歷史以及香港社會曾經發生過的歷史慘劇，有些人因而盲目崇拜日本文化，成為所謂的『哈日一族』，個別人甚至公開使用『支那』等日本當時對中國的蔑稱，極大地傷害了中國人民的感情。」

提案在最後呼籲「國家有關方面要高度重視此事，盡快立項並爭取各方面力量，全力以赴在2025年9月之前建成並如期開放」，以紀念抗日戰爭勝利80周年。