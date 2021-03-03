功夫茶：民政總署大花筒　強推工程有景轟

有道是「世間好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆」，好物都未必堅牢，更何況係多次被評為「小白象」工程、造價高達5,000萬元嘅觀塘海濱音樂噴泉？呢個工程多年來備受爭議，一來造價半億，屬天價；二來民生多艱，用5,000萬大洋來幫助基層，不是更務實嗎？惟民政事務總署無視去年初觀塘區議會通過要求煞停項目，一意孤行繼續工程，不近情者多藏奸，難免予公眾覺得有不可告人秘密！

觀塘區議會尋日開大會討論有關項目，並喺冇反對嘅情況下，一致通過向申訴專員公署投訴民政總署失當，及要求獲得工程造價資料。據觀塘區議會主席表示，當初就音樂噴泉工程討論時，政府表明此屬區議會主導工程，執行人則為民政總署，故認為若區議會有意見提出，部門有必要回應。佢又稱，當時政府修改音樂噴泉工程細節後，未有諮詢區議會，情況與星光大道擴建類似！阿哥，究竟有乜景轟要咁鬼祟？民政總署喺運用公帑時，唔通又有特權？

嗱！呢個天價觀塘海濱音樂噴泉，據政府人員透露，料於今年5月完工。嘩！咁即係大約兩個月後，呢個音樂噴泉，將為觀塘帶來璀璨霞光，隨着噴泉升高降低，令大家睇到開懷歡顏，不知新冠肺炎疫情之嚴峻？

功夫茶但知，早前有網民拍到音樂噴泉開動試水，之不過大多認為實物與設計圖片相差甚遠，效果差強人意，批評「咁就5,000萬個大洋」？質疑「報天價呃錢」，更直斥係「天下第一荒謬工程」，功夫茶不禁為之噴飯，蓋當今泥紙鷹何文田之「第一漢奸樓」已隨漢奸被羈押赤柱而聲沉影寂，久矣乎不聞杯上杯落之喧嘩，而今竟又出現「天下第一荒謬工程」贈興！香江幾趣都有，喺疫情反覆下都不愁寂寞！

講開呢個觀塘海濱音樂噴泉，為2013年政府領導層提出嘅社區重點項目計劃之一，當時已因造價高達約5,000萬個大洋，項目一直有所爭拗，多年來一直被批評為「小白象」工程，去年3月一班觀塘區議員喺大比數下要求煞停，惟民政總署代表指基於「尊重程序」不會停工。

世上有「欲加之罪，何患無詞」，原來亦有欲強推之工程，亦何患無詞！政府推行政策有時該「睇餸食飯」卻偏不！依家民生多艱，何必硬推「小白象」工程？唔通市民睇吓個音樂噴泉，就會忘記失業？心情隨着泉水噴高就自然開心到飛起？講真，5月完工若然疫情仍反覆，個噴泉應未噴得住，大家圍觀唔驚「噴泉群組」咩？養住一池死水，咁就半個億！民政總署有必要交代工程造價細節，以釋公眾疑慮是否行政失當！