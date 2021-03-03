正論：國安聆訊亡命審　司法亂象爆不停

特區司法亂象叢生，想不到連重中之重的國安案件，也出了亂子。47人去年參與民主派「35+」初選，被控「串謀顛覆國家政權罪」，前日提堂，保釋申請聆訊由日間審到凌晨，有女被告不支暈倒才暫停，至昨日仍未處理完畢，變成馬拉松式亡命聆訊，令人搖頭嘆息，這個司法制度真的病得很深！

聆訊原定在前日早上11時開始，但由於多名被告要會見律師，以及準備文件，兩度休庭，延至晚上8時許才正式開始處理各被告保釋申請，逐一聽取理據，至凌晨1時許聆訊超過10小時，進度依然緩慢，眾人都被漫長聆訊折騰，身心俱疲，加上犯人欄內環境據指相當侷促，被告之一的楊雪盈突然體力不支暈倒，另外3名被告林景楠、譚凱邦、梁國雄之後亦稱不適，加上被告之一戴耀廷昨早亦要到高院出席上訴聆訊，恐怕變成通宵連環上庭，法官蘇惠德在接近凌晨兩時半始宣布休庭，押後早上11時半再訊。送院的楊雪盈和另一被告徐子見由警方看管，其餘被告暫由懲教看管。

眾所周知，自從終審法院就黎智英保釋案一錘定音，確立比一般案件更嚴格的門檻，國安案件被告一般難以獲得保釋，本案控方擬申請押後至5月31日，47名被告為了避免被羈押獄中接近3個月，當然會盡力申請保釋，而每一位被告都是獨立申請，由律師發言，就算一人陳情半小時，全體都起碼需時24小時，更何況控辯唇槍舌劍，一個申請耗幾小時都不奇怪，黎智英多次保釋申請的聆訊都搞了半天，便是最佳例子。

究竟司法機構在聆訊開始前有沒有預計所需時間？法庭基本上最初的安排明顯不周，其實分開數名法官在不同法庭聆訊該案保釋申請，有何不可？為何堅持單一法官處理？負責聆訊的總裁判官蘇惠德，亦是國安法案件指定法官，曾經處理黎的保釋申請並拒絕批准，按理應有經驗，為何竟然表示一日內可聆訊完畢？若果講得出做得到，公眾亦不會多加意見，奈何事態進展剛巧相反，更顯得法官未有周全考慮。

一個巴掌拍不響，負責檢控的律政司竟然對法庭不當安排照單全收，沒有盡責任提醒法官存在的問題，也是難辭其咎。律政司司長鄭若驊尸位素餐，在其領導下部門軍心渙散，多名律師跳船，連刑事檢控專員也掛冠，檢控質素江河日下，錯漏百出，被多位法官多次公開批評，甚至拖累法官被上級推翻判決。泥菩薩過江，自身難保，不幫倒忙已經偷笑，別要奢望律政司可以糾正法庭安排。

司法制度把關者兩邊都各有失誤，導致法治被質疑，亦炮製出不少冤案疑案。2017年六四集會上，黎智英在維園內涉嫌刑事恐嚇東方報業集團記者，有圖有片為證，但檢控拖了兩年半，到去年初才拉人起訴，又隔了大半年才在8月審訊，即使表證成立，但9月3日裁判官鍾明新竟裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，各界嘩然，紛紛催促律政司盡快上訴，為受害記者鳴冤，然而律政司好整以暇，拖到上訴限期的最後一天、即去年9月17日始提出上訴，至今近半年仍未有任何進展，未見確實排期，記者沉冤不知何年何月能雪，公義未能得到彰顯。司法機關歎慢板，是否個別人士擁有特權？若果要洗脫偏幫嫌疑，應該盡快處理律政司上訴。

黎智英刑恐東方記者案，案情簡單，亦沒有需要爭拗的法律觀點，仍要拖延近4年未了斷，其他較為複雜案件，被拖延時間恐怕更長，今日還在審理2014年戴耀廷涉及的佔中案上訴，簡直不可接受。之後的反修例風波拘捕超過一萬人，至今檢控率僅兩成多，即使展開法律程序的案件，亦大量被積壓，終審法院前首席法官馬道立在位10年，司法改革未有寸進，去年1月聲稱成立「專責小組」，研究以最好及最快速方法處理黑暴案，但直到他在今年1月退休，仍未見有任何實質進展，終院前法官列顯倫亦質疑專責小組進度緩慢，直言「要改革司法機構，10年前已經要做啦」。新任終審法院首席法官張舉能一開始已拒設量刑委員會，恐怕又是「蕭規曹隨」。

7年前佔中案件仍然糾纏，包括黎智英在內的39名搞手未被起訴，兩年前反修例案件大量未處理，仍未計酷刑聲請積壓以千宗計，國安法案件又將會陸續殺到，恐怕加設24小時法庭，也未必有足夠時間審理，整個司法制度再不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，大刀闊斧，全面改革事在必行，刻不容緩！