世界視線：科莫醜聞一籮筐　拜登雙標惹質疑

美國紐約州州長科莫最近醜聞纏身，一名前女助手日前向傳媒投訴，指科莫曾不當詢問她的性生活，也是作出類似性騷擾指控的第二人。科莫承認部分行為會被誤解成調情，對此感抱歉，又指會由州檢察總長和州上訴法院首席法官，共同挑選一名獨立律師調查並公開報告。

曾幾何時，科莫因為抗疫表現出色，成為民主黨內的政治明星，儘管紐約州一度成為全國疫情最嚴重的重災區，但科莫日以繼夜堅守崗位，每天舉行記者會通報疫情，特別是跟前總統特朗普針鋒相對，為紐約州爭取更多醫療裝備，為他贏取了大量民意支持，其支持度一度飆升至逾七成。

屋漏偏逢連夜雨，科莫除了被性醜聞搞得焦頭爛額，其「抗疫英雄」的形象也有破功之虞，紐約州政府早前被指隱瞞當地護老院因新冠肺炎病歿的人數，事後還硬拗是為了避免遭受來自特朗普政府的攻擊，結果愈描愈黑，為科莫明年競選連任之路增添陰霾。

如今最尷尬的莫過於有份吹捧科莫是「抗疫模範生」的一眾民主黨大老，包括眾議院議長甚至是總統拜登等，均曾嘉許科莫是黨內的「黃金榜樣」，其醜聞難免令民主黨高層顏面盡失。特別是同樣被前下屬具名指控性侵的拜登，支持對科莫獨立調查的同時，卻對自己的醜聞多所迴避，被質疑是雙重標準，也令民主黨人大張旗鼓支持「#MeToo」運動，強調「每位受害女性都應該被聆聽」，顯得非常偽善。同時共和黨人也不會忘記，在處理最高法院大法官卡瓦諾的性醜聞時，民主黨人是如何連「道聽途說」的陳年傳聞也不放過。

最諷刺的是，拜登曾明言如果其下屬不尊重他人，會立即被解僱。豈料言猶在耳，前白宮副新聞秘書達克洛就被爆因不滿女記者揭發他的緋聞而打電話威脅要「毀掉」對方。事涉「打壓女性」與「侵害新聞自由」兩大罪狀，白宮起初卻企圖大事化小，暫停達克洛職務了事，後來達氏在強大輿論壓力下掛冠。其實這也難怪，拜登以「重塑國魂」為己任，人們自然會拿起顯微鏡，以最高的規格檢驗。