產評：美欲攬炒待東風　華須嚴陣防冧市

各大央行為抗疫出盡全力放水救市，資金氾濫的程度可謂史無前例。超級資產泡沫當前，美國經濟與股市表現卻各走極端，金融市場危如累卵，隨時禍及全球已是路人皆見。在內憂外患下，中國既要保持「門常開」姿態，亦要主導梳理內部系統風險，提升經濟自給度，作最壞打算，做最佳準備。總之，中美博弈，誰能笑到最後，還看誰能先發制人！

內地財金官員近日罕見公開詳談政經局勢，坦言疫下企業生產活動處於不正常狀態，還款艱難，故今年不良貸款上升趨勢仍會持續，更不諱言房地產領域的核心問題依然是泡沫較大，是金融體系最大的「灰犀牛」，即大家已知但易被忽略，一旦爆煲將是災難。事實上，內地的金融槓桿嚴重和樓市泡沫非今時今日才爆出，關鍵在於建立完善的長效治理機制，徹底改變「一放即亂、一亂就收、一收就死」的惡性循環。

外部方面，美國對中國發動貿易、科技與金融戰，雙方爭霸隨着去年以來疫情爆發而加速白熱化，拜登主政下的美國，表面強調接受中美有合作空間，實際上是欲聯手盟友更精準出擊，只會比特朗普時代的單打獨鬥更難應付。然而，拜登也非獨佔上風，如今歐美發達國家的金融市場與經濟嚴重脫節，超級資產泡沫最終難逃破滅命運，一個世紀爛局斷不能一下子扭轉。

不過，須知道縱使美國經濟更差，但美元霸權的影響力猶在，在中美爭霸之下，實不能排除美國以推冧全球金融市場來博打翻身戰的圖謀，只待東風一到，寧可火燒連環船，也不容中國獨贏！情況就如去年3月，全球爆疫下金融大冧市，資金終究是萬劍盡歸美元，證明金融主導權仍牢牢掌握在美國手中。

畢竟，美元的信用乃綜合經濟體量和軍事實力等因素長年沉澱累積。即使中國經濟冒起，推動數碼人民幣，充其量有助加快人民幣國際化進程，難望短期內能取代美元的國際儲備貨幣地位。要防範美國再一次利用美元霸權在全球「剪羊毛」，就得靠自力更生、強化內部系統風險管理來抗衡外部震盪。

內地人口達14億，本身的社會問題就千頭萬緒，內憂外患，包袱沉重。一個要力保霸權，一個要以大國崛起，全球兩大經濟體直接碰撞的結果，勢必是毀滅性和災難性的，勝負往往取決於毫釐之間。所謂「打鐵還需自身硬，狹路相逢勇者勝」，中國得謹慎行好每一步，尤其在應對金融問題上，先發制人做好防禦，始有望爭取勝算！