神州觀察：菠蘿禁令政治化　台灣心虛亂甩鍋

大陸政府以檢出有害生物、需防範植物疫情風險為由，決定自本月1日起暫停進口台灣的菠蘿（台稱「鳳梨」），表明屬依法依規行事，誰知引發島內焦躁情緒，執政的民進黨當局更將事件說成是大陸藉機打壓台灣，蔡英文及一眾官員、政客紛紛藉菠蘿表演政治騷，再度上演敵視大陸戲碼。只不過，台灣當局過往有太多甩鍋大陸之舉，包括在兩岸經貿往來上屢屢搞政治操弄，皆因自身「心中有鬼」，及在島內經濟民生方面無甚作為，惟有以此轉移焦點，逃避責任。

正如大陸官媒所說，台灣當局和綠媒非要對此事進行政治解讀，首先是他們此前幹了太多破壞兩岸關係之事，總想着大陸會以各種手段對他們施以懲罰，故原本基於生物防疫作出的暫停進口台灣菠蘿決定，在他們眼中變得不再尋常，自然會產生恐懼與疑慮，如同草木皆兵，進而借題發揮一番。客觀來說，菠蘿禁令並不會對台灣總體經濟造成多少實質衝擊，尤其是銷往大陸的菠蘿份額，與台灣對大陸出口總額相比，根本微不足道，大陸若真想經濟制裁台灣，又怎會挑這點「小生意」下手？

反倒是，若果禁買菠蘿這點小事都能讓台灣亂成一團，不知所措，那麽台灣又有甚麽資本和大陸搞對抗，肆意破壞兩岸關係？這不是自相矛盾嗎？事實上，兩岸貿易額近年非但未見降低，反而有所提升，雖然整天喊着要與大陸全面脫鈎，卻無法迴避大陸是台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地這一根本事實；可以斷言，若無大陸，台灣對外貿易勢將出現巨額貿易逆差，尤其去年在疫情下台灣經濟仍能維持正增長，與大陸推出的惠台措施不無關係，是大陸及時走出疫境帶挈台灣經濟持續發展。

該理據更可從台灣當局不切實際的「新南向政策」中得到印證，譬如受今次菠蘿禁令影響，台灣當局雖呼籲島內軍民「一起吃」，卻有業內人士表示「吃早了」，因為菠蘿的盛產期還未真正到來；況且自產自銷又能賣出甚麽價錢？若大陸長期禁買，以後菠蘿豈不要成為台灣人的「主食」？至於外銷東南亞國家，先不說運費肯定大增，關鍵更在於，東南亞國家誰不盛產菠蘿等水果？憑甚麽捨近求遠去買台灣的貴價貨？包括美國靠山，除了設法向台灣索取保護費，還能有甚麽？

所以台灣此次只是延續其一貫的逢中必反，政治化炒作兩岸經濟民生議題，挑動兩岸對立的老套路，大陸好心給予惠台措施總被抹黑成「統戰工具」；只能高價進口台灣水果，暫時不買就成了打壓台灣，卻不見自己有能力解決問題。說到政治操弄，台灣禁用華為、禁買大陸口罩、疫苗、漁農產品等做法還少嗎？淪為西方國家打壓大陸的棋子才是真。