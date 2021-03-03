港府要求公務員簽署效忠聲明，拒絕者或被要求離職。黃媒對此大肆炒作，聲稱將會引發離職潮，有人更不惜賠錢即走云云。事實果真如此嗎？雖然當局還沒有公布具體數字，但可以肯定的是，所謂的離職潮純屬危言聳聽。公務員人數超過19萬，任何時候都有人離職，即使最近離職人數稍為上升，佔整體公務員比例也是微不足道，黃媒刻意誇大事實，只能證明他們淺薄無知，心理陰暗。

有黃媒記者曾不懷好意地問公務員，為這個政府做「狗」值得嗎？公務員反回：「你養我？」記者即時語塞。這就叫形勢比人強，部分黃絲公務員也許對現實諸多不滿，也許很想拒絕簽署效忠聲明，奈何捨不得丟棄鐵飯碗，只好繼續做「狗」。按照他們的說法：「你唔做，大把人等住做。」公務員薪酬條件本來就比外面吸引，加上醫療津貼、房屋津貼、教育津貼等等，更是私人企業無可比擬，何況目前經濟低迷失業率高企，他們不做公務員，還有多少選擇？別看有些黃絲平時大義凜然，其實五斗米就足以令他們折腰。

再說，如果真的有部分公務員因為拒簽而離職，正好為港府清理門戶，清除瘀血，何樂而不為？公務員必須效忠政府，正如私企僱員必須忠於公司，這是職業道德，也是國際標準，如果有人連這點也不願遵守，當初就不應該選擇做公務員，現在更不應該賴死不走。試想想，如果有人處處與公司作對，甚至惡意打爛公司店舖，老闆會繼續聘用這種僱員嗎？

紀綱一廢，何事不生。近年之所以有這麼多公務員窩裏反，有的甚至淪為暴徒，正是因為港府紀律廢弛，沒規沒矩。現在重新訂立規矩，總算是亡羊補牢，然而，單單要求公務員簽署效忠聲明是不夠的，必須有嚴格的監督和懲罰措施，否則只會淪為形式主義，宣誓當食生菜。至於那些不願意簽署聲明的人，早走早着，好走不送！