全香港最大的提款機在哪？滙豐銀行總行？中銀大廈？不是，但位置卻非常近，答案就是政府庫房。這部提款機本來富可敵國，卻因為被過度提取，開始有乾塘迹象，財爺在預算案叫「睇餸食飯」，減少派糖，但在他下級的官員卻不但沒有幫手煮靚餸，反而衰多口「倒米」，而且更被爆出避稅疑雲，令人嘩然。

住宅物業辣招未撤，若本身持有物業，買樓需要繳付15%額外印花稅，如果物業轉名給家人，「甩名」後便可用首置身份買樓，慳回可觀的印花稅。財經事務及庫務局局長許正宇、民政事務局局長徐英偉都坐享數百萬元年薪，做兩、三年夠買市民窮一生之力購置的物業，但人心不足蛇吞象，在政府喊窮的時候，未有設法幫助開源節流，這兩位高官反而不約而同，與家人利用「甩名」方法，「自製」首置身份買樓，令庫房少收一大筆稅項。

其中尤以許正宇一家最狼死，他和妻子及家人於2010年4月以4,199萬元買入大坑嘉崙臺物業，先以4人聯權共同持有物業，到2019年4月拆契改以分權共同持有，其妻後來將業權賣給許正宇，再於2019年以首置業主身份用8,600萬元購入中半山一個單位，如此運作，為他們省掉925萬元印花稅，亦等於庫房少收900多萬元進帳。

這筆巨款假若用來買疫苗，可以買到幾萬劑，亦可以用來支援25萬失業人士；而徐英偉太太亦是用類似手法，減少63.8萬元的印花稅。

呢位許局長做了近一年都未見有甚麼政績，連薪津加太太「首置」，一來一回在納稅人身上「提款」1,000多萬元。政府叫失業人士貸款，未包括無薪假人士及畢業生，他還說風涼話，指計劃難以像「復活蛋」一樣，滿足所有願望。市民其實得一個願望，就是這些衰官即刻下台！