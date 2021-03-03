從香港特區《基本法》的憲法條文，大家可以看到，不論是行政機關的高級官員、立法會的議員和司法機關的法官（亦可以海外聘請），必須有「香港永久居民」身份（見昨日本欄）外，都可以擁有外國國籍。所以，當年中央政府同意這個安排，相信是期望不論國籍，在香港長期居住的香港永久居民，都可以以其強項為香港作出貢獻。但今日不少突然「深藍」人士及團隊，急於表白自己愛國愛黨，可以為祖國出謀獻策，清洗香港「異己」，提供「屎橋」。

君不見，有人提出在香港要嚴厲執行單一國籍（中國《國籍法》已有條例說明在中國地方不承認雙重國籍，中國人在中國只可以有中國籍），又建議非中國籍的港人不可以成為公務員，不可以參選立法會，更有人建議改變立法會的選舉方法，確保某類人不能參選或當選。更離譜的是，有人建議由中央政府一錘定音，確定新的選舉方法，即不受《基本法》規限，其附件一、附件二及人大常委會決定，須五部曲，才可以修改行政長官和立法會的選舉方法。

這些人，這麽勇，不理好歹，不理特區《基本法》、現有規定以及修改程序，究竟所為何事呢？一、他們急於表達自己是支持中央政府？二、急於表示自己愛國？三、自己滿腹經綸，意見和立論精闢？四、清洗異己最獨到？五、推中央政府有權用到盡，不留餘地？

筆者認為處理政治事件須冷靜、客觀，有資料，能分析，對準大局，有長遠目標，作出判斷，才能對症下藥，否則很容易是一時衝動，求欣賞，扮同夥，借刀殺人，打擊異己，一刀切，切到盡，最後是既不能達致目的，亦可能有反效果。

中央政府由1949年新中國成立，決定不過深圳河，1984年《中英聯合聲明》，以至今天，仍強調香港可以有第二制，原因為何？筆者認為香港一定有一些政治或經濟、軟實力、國際身份、地位和關係等，是中央認為香港須保持而又異於內地省市。若以這批人的建議行事，是清洗《基本法》，清洗一國兩制。這不是鄧小平先生說的「愛國者為主體」，輔以左、中、右的混一色，轉為清一色唯一組合，會令原「一國兩制，港人治港，高度自治」的包容性降低。要處理現時香港情況，是否真的要去到盡？

曾聽過內地坊間的一個故事。媽媽要為BB洗白白，她在河邊用木盆替BB洗，洗完後，盆內的水非常髒，媽媽拿起木盆，把污水倒入河，但她卻大叫救命，原來她把污水和BB一同倒入河中。