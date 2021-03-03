47名策劃或參與去年7月「35+」非法初選的反對派政客，涉違反《港區國安法》「串謀顛覆國家政權」罪遭落案起訴，前日在裁判法院提堂，控方申請將案押後3個月再訊，被告不准保釋；辯方認為還押期太長，部分人年事已高，反對不准保釋的決定。事件陷入拉鋸，國安法指定法官通宵審理仍未有定案，其中一名被告楊雪盈卻突然暈倒送院，之後陸續有被告感到不適，包括牛高馬大的長毛梁國雄，審訊暫停，昨日繼續。

《港區國安法》第42條訂明被告不准保釋，除非有充足理由相信被告「不會繼續實施危害國家安全行為」，白紙黑字清清楚楚，按道理不難作出決定，惟姑勿論結果如何，筆者想談的，倒是反對派一旦站在被告欄內，各種光怪陸離的「患病」反應。看楊雪盈一派弱質纖纖，暈倒真是我見猶憐，但她於黑暴期間明明又是通宵叫喊衝擊，又是在政總天橋上絕食數十小時，從來不見她不支暈倒，如今伊人突然抱恙，體力未免衰退得太快了吧？

至於抬棺材、食胡椒噴霧和催淚煙當食生菜的梁國雄，錚錚鐵漢竟然也和弱質女流看齊，一下子手腳冰冷，一下子踎低起身見頭暈，需要擔架抬上救護車，實在叫人們感到詫異。難道長毛新婚燕爾，體力透支過度，來到法庭即手軟腳軟？

當然，要數最經典的「病患者」非公民黨陳淑莊莫屬。身為「佔中9男女」之一，眼看戰友紛紛繫獄，她不是義無反顧齊上齊落，而是在開審最後一刻突然和盤托出有個腦瘤，成功逃過牢獄之災。神奇的是，之後她康復神速，不僅生龍活虎繼續議員職務，甚至可與數十人違反禁聚令在酒吧夜蒲。頭面人物尚且大病纏身，更不必說名不見經傳的黑暴嘍囉。每當求情減刑之際，他們不是自爆有情緒病，就是智力比常人低下，與他們在暴亂期間的勇武表現大相逕庭，唔到你唔服。