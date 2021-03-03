所謂「上相聞音聲，中相看精神，下相論形色」，平庸相士但見你天庭飽滿、法令低垂，便忙不迭說是好相，殊不知那只屬「形色」，吉凶不足為憑。要判定一個人的賢愚貴賤，還得從深處入手，且看他精神如何，音聲佳否。

看人如是，看群眾也是一般道理，不能夠只看表而不看裏。香港追求民主自由的年輕一輩，初看之下，有理念，有熱誠，像模像樣，若然以看相為喻，可謂「形色」甚佳，很容易能把人騙倒。

然而，筆者卻不在受騙之列，多年來一士諤諤，堅稱這一代的所謂「民主青年」，大多「精神」不濟，「音聲」下劣，不堪大用。如今果不其然，若非2019年反修例風波，好些少男少女無法無天，香港又何須引入《港區國安法》，維港兩岸更不必弄到今日的光景。

相人重在看其內蘊，若要評價一代人或一群人，則旨在觀其品性與立心。本欄多年前已敬告教育界，香港民主小將們最大的弊端，在於「我相」太重，事事唯我獨尊，不能容人，以這樣一副德性去奢談公義，不過是欺世盜名，最終只會遺害社會。

可惜，香港大學的前任校長馬斐森，以至中文大學的現任管理層，都屬後知後覺之輩。2014年佔領行動期間，馬斐森曾經盛讚港大學生表現優秀，結果養成其惡，使小子們愈發張狂，後來在校務會議中圍困學校管理層，馬斐森甚至自謂生命安全受到威脅。

中文大學校長段崇智在反修例風波期間，也曾同情學生，譴責警察。沒料到，報應如影隨形，小將們既然受到鼓勵，月前便挑釁校園保安，在新一屆的學生會宣言，更曾公然反對政府、反對學校管理層，把校方弄得十分狼狽，要匆匆與學生會割席。檢點下來，這一切豈非都是咎由自取？