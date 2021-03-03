「權力是強烈的催情劑。」美國前國務卿基辛格這句名言，正好印證特朗普日前出席共和黨保守派政治行動大會，於卸任一個多月後首次發表公開演說。特朗普在長達兩個多小時嘅公開演說中，除了一貫嘅「從不認輸」，批評民主黨在去年嘅總統選舉舞弊，更形容總統拜登任期首一個月是美國近代史上嘅災難，指拜登令美國「優先」變「包尾」，是耶非耶？

拜登才剛上台，又何必這麼快便「蓋棺論定」？反而特朗普在職期間對抗新冠肺炎不力，令美國確診和死亡人數全球第一，倒是不必置疑！大家都睇到，今次大會嘅與會人士多數冇戴口罩，特朗普也冇戴，一味狂噴口水花：「我今天站在你們面前宣布，我們4年前展開的不可思議旅程仍未結束。我們繼續與你們並肩作戰，取得勝利是由始至終的目標。我們不會成立新政黨；我們有共和黨，比以往任何時候強大。」

一貫特朗普式嘅自吹自擂，暗示佢「老驥伏櫪，志在千里；烈士暮年，壯心不已」，3年後嘅總統選舉「侵侵會回來」，對權力追求嘅火，永不會熄滅！特朗普避過彈劾定罪，民調又顯示，出席共和黨保守派政治行動大會嘅人士中，支持侵侵嘅有55%，難怪74歲嘅佢，仍無懼「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層」，都係老政客基辛格看透權力嘅魅力！

特朗普抗疫不力，但民調仍顯示有68%支持者樂意見到佢再次參選總統，現時佢嘅體魄，目測仍然強壯如牛，3年後亦不過77歲，比現年78歲嘅拜登仍後生一年，「江東子弟多才俊，捲土重來未可知」！之不過，政治一日也嫌長，是以北宋政治家王安石變法失敗，就話「江東子弟今猶在，肯為君王捲土來？」

毛澤東說過，沒有全局在胸，是不會真的投下一着好棋子的。3年後也許世局動盪風雲變色，好多嘢連上帝也說不準，活在當下才是正道！