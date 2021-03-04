功夫茶：開支升垃圾更多　海事處塞責混帳

如果有所謂「香江10景」，咁，「街市老鼠嬉逐，海上垃圾遨遊」——功夫茶認為呢個應列為「香江第11景」！疫情肆虐下，香港公共衞生堪虞，本報早前踢爆油尖旺區天井垃圾處處、煙頭成堆、污水橫流；而事實上，香港嘅海上垃圾亦相當驚人！「香港」理應改名為「臭港」，以正視聽！

呢嗱！審計署早前發表報告，指海事處跟進海上垃圾嘅經常開支急升，而垃圾收集量與環保署紀錄卻相差一大截！環保署記錄所得約2.5萬公噸，而承辦商提供畀海事處嘅報告就記載收集量約12.6萬公噸。阿哥！兩者相差逾10.1萬公噸，幾乎成4倍，「呃秤」呃成咁，都幾離譜喎！盲嘅都feel到係一盤混帳！立法會帳委會尋日就此展開公開聆訊，有議員質疑海事處監管及工作成效。功夫茶翻查紀錄，政府喺2013年已展開海上垃圾研究，結果至今海上垃圾氾濫，令人慘不忍睹！

審計署報告指出，海事處應對海上垃圾嘅經常開支，於2016至17年度僅約4,079萬元，至2020至21年度大幅增加至1.02億元，當中嘅9,500萬個大洋，即係93%用於支付外判服務。一睇到呢度，功夫茶自不然諗起食環署嘅外判工，佢哋日做兩粒鐘，打牌瞓覺好輕鬆，集體蛇王，滅鼠窩囊！咁海事處支出近億元嘅外判服務又如何？會唔會又只顧追風逐浪，瞓喺甲板睇藍天白雲，幻想仙女下凡？

嗱！海事處處長袁小惠就話，開支增加嘅一大原因係2017年開展嘅全港水域新合約，當中要求服務有所增加，犀利咯！好似要求承辦商嘅船隻要有60艘、近岸清潔隊由兩隊24人增加至3隊36人等，令合約費用由以往1.89億元急增至4.47億元；此外，海事處自2018至19年度起，增至租用4架小輪作巡邏，呢啲都令近年經常開支增加。

阿哥，照道理，開支高達4.47億元，而海洋垃圾依然毫無改善，咁大筆公帑豈不是好似沉迷賭博嘅賭徒倒錢落海？最好笑就係海事處收集嘅垃圾量同環保署紀錄相差冇雷公咁遠，大纜都扯唔埋！據處長解釋，以往海事處以55籮或220袋估算為一公噸，處方亦不會派員前往核實！依家接受審計署建議，承辦商已改用既定容器和立方米量度垃圾體積，與國際做法看齊，並會派員不定時前往核實。

喂！有冇搞銀錯吖？即係之前任由外判商搵笨實，佢話一斤得五両都得？庸官怠政成咁，不問責下台何以息納稅人心頭怒火？明係監管無方、塞責混帳卻諸多狡辯！計功夫茶話齋，要源頭減廢，廢官全部炒晒，香港海岸自然會有一道美麗風景線！再搵涉反修例被判社服令嘅暴民幫手執垃圾，咁就差唔多！