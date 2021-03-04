正論：奪命疑雲第一宗　疫苗安全令人憂

港府抗疫無能，一味指望疫苗打救，惟驚爆第一宗懷疑接種疫苗死亡個案後，疫苗安全成疑、副作用堪憂的陰霾再次籠罩港人心頭，不僅「退針潮」乍現，已接種的市民同樣寢食難安，惟港府依然好整以暇，無意叫停接種計劃。專家委員會更是極速地一錘定音，昨晚力指死者患有嚴重冠心病，斷定死亡與接種疫苗無直接關係。現在最令人擔心的是，長期病患者及長者是否適合列為優先接種群組，「一打即死」尚且難以追究，要是接種者在港府兩年受保期過後才出現嚴重副作用，更是追究無門，毫無保障。

猶記得，港府成立受保期為兩年的10億元疫苗保障基金並要求立法會撥款的時候，高官拍胸脯保證如接種疫苗後發生嚴重副作用，包括死亡、吉巴氏綜合症及橫貫性脊椎炎，衞生署會即時交代事件。惟事與願違，一名63歲有長期病患的長者，於上月26日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，兩日後出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院求醫，同日死亡。衞生署卻一直沒有對外交代，直到紙包不住火，傳媒紛紛查問，才在事發兩日後、即3月2日深夜證實事件。

遲來的交代不但未能釐清疫苗安全問題，反而只見署方不斷推卸責任，否認隱瞞之餘，更諉過醫護人員忙於急救，沒有仔細看到死者曾接種疫苗，同時強調死者的臨床表徵與慢性支氣管炎相符，未見與接種疫苗的不良反應有關，過程中亦未見有過敏反應，擺明想將關係撇個一乾二淨。專家委員會則突然變得十分有效率，昨晚會見傳媒，指初步解剖顯示死者患有嚴重冠心病，一致認定其死因與接種疫苗無直接關係，並會將個案轉交死因庭研訊。

誠然，死者不幸身亡，死因還有待進一步釐清，惟從衞生署官僚種種說詞，以及專家極速否認觀之，署方最關心的只是不要孭鑊，而非釋除市民疑慮；專家則以權威口脗一錘定音，市民根本無從質疑，特別是有指死者的病情早已受控，某程度上，死者的死簡直是不明不白。從中更不難想像，日後若再有同類事故發生，受害者或死者家屬要成功獲得疫苗保障基金批出賠償，可謂關卡重重，難如登天。

第一關已這麼難過，一旦嚴重副作用出現在兩年受保期之後，市民更是求助無門，自生自滅。須知道，新冠肺炎是一種全新的疫症，新冠疫苗更是一種全新的疫苗，尤其是現時常用的3款疫苗之中，兩款都是過去從未在人體應用過的重組DNA技術，在種種全新和未知之下，即使是全球最頂尖的專家亦無法保證副作用會否在多年之後才湧現。當年的沙士患者，許多在接受治療後都出現骨枯情況，副作用纏擾至今，體力大不如前。本報早前亦訪問了多名新冠肺炎康復者，他們大都受氣喘、肺纖維化等後遺症折磨，港府卻是毫無支援，比當年老董政府更不堪。康復者尚且被港府晾在一旁，接種疫苗一段時間後才出事的市民，港府會不會理會，可思過半矣。

更須指出，長者和長期病患者都被港府列為優先接種群組，撇開今次的死亡個案不談，世界各地出現的死亡個案之中，幾乎都與長者和長期病患者有關，這些人是否適合優先接種，難道港府不需要進一步向市民解釋清楚，以至設立機制為這類人士在接種前進行評估和把關嗎？

昨日所見，本港多個接種中心都出現「退針潮」，場面冷清，人流疏落，與首日開打人頭湧湧不可同日而語。部分接種中心亦承認，約有一半預約人士「甩底」，足見今次的死亡事件重創市民對疫苗的信心，連帶昨日首日登記接種復必泰疫苗，反應亦遜於預期。由此可見，港府繼續敷衍塞責，無所作為，接種計劃只會事倍功半，想疫症清零可謂「唔使旨意」。

無獨有偶，南韓和日本都相繼傳出國民接種疫苗後死亡的消息。南韓兩名市民接種英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠疫苗後出現嚴重不良反應，包括口齒不清及血壓下降，其後死亡。日本亦首次確認，一名接種復必泰疫苗的六旬女士在接種4日後死亡。

事實擺在眼前，天下疫苗一樣危，由科興到復必泰再到阿斯利康，沒有一款絕對安全，也沒有一款未嘗不曾出事。港府一味催促市民接種，卻無法釋除市民疑慮，對長期病患者及長者的保障更幾近於零，堪稱不負責任。試問市民為何要為港府抗疫不力埋單，充當白老鼠搵命博？