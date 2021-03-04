世界視線：本土恐襲停不了　世界警察云乎哉

美國聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷出席參議院就年初國會暴亂進行的聽證會期間，重申該次事件並非孤例，本土恐怖主義已在美國遍地開花，相關調查自2017年他上任以來的約1,000宗，增加至目前大約2,000宗，而涉及白人至上主義的被捕人數，同期亦增加兩倍。

國會暴亂事件揭露美國制度的多重痼疾。前總統特朗普呼籲支持者前往首都「捍衞國家」，結果演變成暴徒衝進正在確認大選結果的議事堂破壞，令美國「民主燈塔」的形象盡毀。事後特朗普及其共和黨支持者與暴徒割席，有人將矛頭指向極左組織「反法西斯運動」（ANTIFA），指有人假扮特朗普支持者「插贓嫁禍」。

儘管克里斯托弗‧雷反駁了保守黨的這個陰謀論，但美國左右派矛盾近年來日益尖銳，且愈來愈暴力化，卻是不爭的事實。舉個例子，去年在俄勒岡州波特蘭市舉行的平權示威中，一名前來踩場的右翼組織支持者被槍殺。警方調查發現，行兇者乃「反法西斯運動」支持者，醉駕、無牌藏槍等案底纍纍。

美國本土恐怖主義成為大患，非自今日始，「106」事件只是「病徵」而已。就在國會暴亂事件發生後不久，曾經歷「911」恐襲事件的紐約市警隊反恐部門，要求政府制訂及頒布新的本土恐怖主義法例。有論者指出，如果美國公民在ISIS的網上論壇發表支持該組織的訊息，可被起訴；但假如他們是在美國國內的新納粹論壇上，發表支持新納粹主義的訊息，卻可能無法例規管。問題是，堵塞法例漏洞是一回事，執法機構能否「有法必依」卻是另一回事。今次國會暴亂事件，包括FBI在內的情報部門就被指一早接獲情報卻無所作為，連克里斯托弗‧雷亦承認，各部門在情報分享工作方面，亟待改善。

事實上，別說國會暴亂這種大事件在情報部門眼皮底下發生，近年來美國奪命槍擊案不絕如縷，導致死傷枕藉，便足以證明當局連槍主身份審查這麼簡單的事也做不好。還是這一句︰山姆大叔與其搶着當世界警察，不如先保護好自己的人民。