產評：印花稅人減我加　自製走資甚丟架

港府逆全球金融大勢提出增加股票印花稅，以升斗之祿緩解天價財赤，此舉僅能換來每年額外百億元收入，代價卻是在全球金融競爭日趨激烈下自削競爭力，更是「打開口牌」自殘，競爭對手大可在8月前宣布進一步降低交易成本，放大一加一減的反差，將香港金融中心比下去，後果是「自製走資潮」，令更多資金往其他市場進行股票交易，是不折不扣的「倒米」行為！若港府一意孤行，不慎戰的結果只會換來覆軍亡港的敗局！

自上周財政預算案披露增加股票印花稅，港股出現破紀錄成交的大冧市，近日縱然反彈，但成交劇減，已說明資金以腳投票，離場抗議。事實上，綜觀全球各主要金融市場，美國最近才巧合地減收徵費，而以「紐倫港」自詡的香港，原本的稅項就不便宜，今次更主動不減反加，實乃不智。

稍有商業知識的人也會清楚，增加稅項只會令成本上升，不利於擴大投資者基礎和市場流動性。再者，如今不少上市公司同時在世界多地上市，若港股的交易成本再升，只會促使投資者改投其他市場，例如美國或A股進行同樣交易。道理極之簡單，明知隔鄰店舖同一商品便宜一些，哪怕是一元一毫，為何仍要幫襯香港？一旦加稅後港股成交萎縮，增稅收算盤不但打不響，更會眼白白看着自己「趕客」，屆時才連滾帶爬急忙補鑊，只怕大勢已去，恨錯難返！

須知道「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡」，如今全球各主要金融中心不但力求降低交易成本，更要爭取新產品，顯而易見的例子乃近年初創企業如雨後春筍，促使透過「特殊目的收購公司」（SPAC）形式上市蔚然成風，大大縮短企業上市的成本和時間，更迎合新經濟的發展需要。美國在這方面佔盡先機，截至上周，透過SPAC在當地上市的集資額已是去年全年的七成；英國也謀求放寬上市規定，優化SPAC機制；新加坡更可能成為年內亞洲首個正式引入SPAC的市場。偏偏香港慢條斯理，目前才「研究」，總之執輸行頭！如今還主動增加交易成本，變相給予競爭對手上位良機。

回歸逾23年，港府大事不行小事拖，搞垮了貿易、旅遊、零售3大支柱產業，如今連僅餘的核心金融產業政策亦倒行逆施，就是要徹徹底底敗盡家財，這班沒頭沒腦的廢官始會知足矣！如是者，任由內地如何關顧、港人如何勤奮忍耐，一切也是徒然。良禽擇木而棲，最終只怕落得哀莫大於心死、悲莫過於棄城！