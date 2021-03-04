要落實中央的治港準則，最重要的是篩選人選，選舉制度只是其中一環。

選舉的篩選其實並不困難，只要依《基本法》作出具體的法律規定或行政規章並嚴格執行便可以，香港還有國安法作為保證。

以往的問題是沒有具體的法律和章程規範，單靠選舉主任的裁決是不夠權威。但在法律和行政法規的條文規範下，加以國安法，只要政府嚴格依法執法，便不可能再有過往的混亂情況。權威在於法，不在於執行的行政機構，不用另行成立更高級別的機構來執行。

民主制度不可能完美，也不能絕對保證通過選舉或協商出來的政治人選不會出現問題。有人建議變更現有選舉制度為雙議席單票制，以為可提升選舉結果的可塑性，實際會弄巧反拙。

現有制度，一是多議席比例選舉制，一是單議席制。前者是為保障社會上的弱勢社群，讓少數利益者也可得到政治代表。只要在候選人資格有嚴格政治審查，當可排除政治上不愛國的人混入，但不能把代表少數利益者列為激進者對立起來。這會出現以大凌小的政治劣政，也會助長大政黨與金權政治的過度發展，威脅社會公義。

歐洲和日本普遍行多議席比例制，正是為了社會的包容和諧。英國與美國實行的單議席制只是為了方便大黨執政，講求效率而犧牲社會的包容性與多元性。雙議席單票制則在兩者中間，表面上是折衷，實質取兩者之短，棄兩者之長。還是偏重於大政黨，和背後的既得利益，容易引來金權政治。雙議席卻只單票，打擊擁有最多選民支持的政黨，卻保證第二大黨容易取第二議席。結果更形成兩黨制卻難分高下。一是兩黨壟斷政治，或是兩黨相爭，立法難以有效運作。

選舉制在國際發展多年，正反經驗都極豐富。改制的目的是行穩致遠，是要政治有競爭有合作，既有保守，亦有進一步改革的能量，不能只為眼前問題隨便修改，弄巧成拙，破壞社會對選舉的信心。

另選舉後監督議員的組織，是重重設限，破壞民主選舉。一是這個監督組織是怎樣產生，為甚麼它比選民投票有更大的權威性和合法性？二是監督依據甚麼？若還是相關的法律規章，為甚麼不依法辦事？要用一個新組織凌駕原來執法機構嗎？

香港的政策無論怎樣改，都不能為短期目的改變法治原則，中國的政治發展是建立和鞏固法制法治。一國兩制要求香港在一國框架下創新，以貢獻國家的發展。改革不能倒退，更不應打擊法制法治。