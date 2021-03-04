蔡英文當局摧毀「九二共識」，徹底打爛了兩岸關係和平發展，極力參與特朗普的對華國運之戰，謀求「台獨」，近又拋出要「修改憲法」等等，兩岸遂進入若想「緩和緊張局勢」就必須直接「談統一」的形勢。

北京不會只要求台灣方面重回「九二共識」，不會只在這個問題上和台灣扯皮。台灣方面，別指望只在「九二共識」上耍花招就能「改善兩岸關係」，繼續大撈兩岸和平發展的大紅利，繼續購買美國軍火，「加強戰力」、「阻遏中國以武逼統」，別以為還能回到「不獨、不統、不武」的老狀況，可為最終實現「台獨」爭取時間和空間。

現在決定兩岸關係如何改善及發展的主動權在北京，如何「開價」和提條件之主動權在北京，由不得台灣今天想這樣，明天想那樣；由不得台灣當局出爾反爾，騙吃騙喝；由不得佔便宜沒夠，還要反噬大陸；由不得它一看形勢不妙就想虛情假意再施忽悠。過去很長時間，北京為了爭取和平統一、為了「九二共識」，對台灣極盡關照，送優惠、贈大禮，結果養了一隻白眼狼！把大陸當成天大傻瓜的白眼狼！他們根本沒有同胞情、民族義、中國心，他們早就想徹底「去中國化」，早就想建「台灣國」。

面對大陸的關照，讓利吃虧也要幫台灣走出經濟困境，台灣朝野並不領情，反稱對「中共統戰」就是要有「便宜不佔白不佔」，惡毒攻訐「大陸犯賤，對她愈壞，她就愈賤，對台愈好」。上述種種，可說是台灣朝野對大陸、對中國、對統一、對「九二共識」既輕蔑又敵意的態度。隨着北京「惠台政策」行之愈久、贈之愈多，這種不識好歹、喪心病狂、流氓無賴的態度愈加猖獗。

可見「九二共識」已完成歷史使命，歷史新一頁的篇章是——直接逼台灣談統一。所謂「直接逼台」包括兩項，一是取消惠台，經濟上、國際聯繫上「窮台、圍台、困台」。二是制訂並宣布武統時間表並採實際行動，不信台灣會無動於衷。