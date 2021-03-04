3月2日是前蘇聯總統戈爾巴喬夫90歲生日，美國總統拜登等多國領袖紛紛表示祝賀，感謝他「對自由的忠誠」，「令世界變得更安全」。這真是充滿諷刺味道，戈爾巴喬夫一手葬送蘇聯，為美國等西方國家解除最大的威脅，他們當然感到「安全」，但對俄羅斯而言卻是巨大災難，自由云乎哉？安全云乎哉？敵人的稱讚就是最大的侮辱，西方吹捧戈爾巴喬夫，他本人固然冷暖自知，俄羅斯人更是別有一番滋味在心頭。

多年前戈爾巴喬夫在接受西方傳媒訪問時坦言，如果蘇聯得以保留下來，世界會更好、更穩定、更安全、更公平。這說明他對蘇聯解體頗感遺憾甚至愧疚，當初只因太天真而中了西方圈套，造成無可挽回的局面。有人將戈爾巴喬夫比作中國明朝末年的洪承疇，雖不是很恰當，卻不無相似之處。洪承疇身為明朝重要將領，反而為清朝推翻明朝立下汗馬功勞，因此深受皇太極和順治帝的厚待，官至宰相，位極人臣，沒想到後來卻被乾隆帝列入《貳臣傳》，背負無盡罵名。所以說，一個人的是非功過，只能由後人評說。

前車之覆，後車之鑑，蘇聯的經驗教訓，正是中國必須吸取。美國搞垮蘇聯後，轉而將矛頭對準中國，企圖重施故技，不戰而屈人之兵。而中國確有一段時間像蘇聯那樣，對美國抱有不切實際的幻想，總想跟美國融合，以致放棄自我，迷失方向。幸好後來北京看清老美真實目的，及時調整方向，才不至於走上蘇聯老路。

堡壘往往從內部攻破。當今中國綜合實力比當年蘇聯強大得多，無論是經濟體量，還是科技發展水平，都穩居世界第二，某些領域更已領先全球。外國智庫也不得不指出，中國GDP超越美國只是時間問題。由此可見，只要中國堅持走自己道路，不要迷信西方，不要瞎折騰，任何國家都撼動不了。也許，中國最須提防的就是內部蛀蟲。