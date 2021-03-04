新冠疫苗香港第一條人命，一名63歲據悉有長期病患的長者於上周五在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，本周日出現急性呼吸困難，前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。但衞生署拖至本星期二才公布，中間兩日究竟搞甚麼？當局辯稱醫護人員為病人急救時，其臨床表徵與慢性支氣管炎相符，亦未見與接種疫苗的不良反應有關，過程未見過敏情況。這些都是廢話，公眾知情權大於一切，是否與疫苗有關，市民自己會衡量。

事實反映了，消息傳出後，相關疫苗接種中心昨日有約200名市民取消預約，而到場打針的市民減少兩三成，不少人預約後「甩底」，同一時段預約者中有三分之一，甚至一半人沒有出現。在場大部分市民均表示得悉有人接種疫苗後死亡，對心理有影響。

如果消息早兩日即時公布，相信期間一定有人會同樣打退堂鼓，衞署拖延公布，是對這些人士十分不公平，生命在自己手裏，決定權豈能任由旁人操控？這些時候特別多語言偽術，例如說沒有證據指死因與疫苗接種有直接關係，這些謬論不堪一擊，如果倒過來，問高官及專家有沒有證據指死亡原因與疫苗沒有關係？相信他們亦不敢一口咬定。

該名長者死因會召開新冠疫苗臨床事件評估專家委員會議作出跟進及檢視，以了解是否與接種疫苗有因果關係，亦會轉交法庭開死因庭研訊，甚至遺體亦可能要作出解剖以了解死因，可見有沒有關係，不是官方說了算。說穿了，官方被問到是否應該暫停接種計劃，表示疫苗經專家委員會評估後，認為相關效益大過風險，不能隨便停頓新冠肺炎疫苗接種計劃。如果有一把天秤量度，個別接種人士的健康，與整個計劃順利完成，在這些官僚心中，孰輕孰重，不問可知。