中國海關總署於2月26日突然宣布停止輸入台灣鳳梨。大陸國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來大陸海關從台灣地區輸入大陸的菠蘿中，截獲檢疫性有害生物，從源頭上防範植物疫情風險，暫停台灣地區菠蘿輸入大陸，是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸的相關法律法規和標準。而台灣官方回應是去年鳳梨合格率達99.79%，肯定大陸此決定非貿易考慮，有說準備告到世貿（WTO）。

近年蔡英文政府在處理大陸和台灣的農作物貿易上，有兩手準備。一、推行「新南向政策」，試圖擺脫台灣地區對大陸的經濟依賴。例如2020年蔡英文政府宣布鳳梨外銷至澳洲，但據網上資料顯示，去年只有56公斤鳳梨輸澳，而且都是非新鮮水果；外事部門公開向日美求助，日美兩國卻未有回應。二、對大陸表示友善，希望能與大陸相關部門對談，但至今進展並不順利。蔡英文則跑到鳳梨農村打氣，叫大家團結一致「挺農」。一些台灣名嘴教路：你（大陸）威脅到台灣嗎？你嚇到鳳梨農嗎？行政院長蘇貞昌表示40,000公噸即3,000萬顆鳳梨，台灣每人多吃一顆，便可以了。

大陸與台灣紛爭遲早會白熱化和多元化，而且處理不好，會一發不可收拾。筆者認為台灣有3方面應對可能：一、開拓國際市場，建立品質良好的食物和貨品品牌，推到世界各地。二、農產品應做好內銷鏈扣，建立基地區，以內銷量為基礎。三、與大陸關係，既有貿易關係，也有政治關係。貿易關係當然要公平合理，合國際和本地法律和規限。但政治關係，卻非政府部門和人民可以決定。執政黨如何處理和面對大陸，民進黨和國民黨是完全不同。現在中美交惡，執政民進黨愈依靠美國，大陸與台灣關係只會愈差。台灣又如何期望貿易方面會有好結果。況且台灣現時何嘗不是禁止大陸貨品到台。例如大陸農產品禁止入台，還有淘寶、愛奇藝、大閘蟹等等。而且民進黨執政，議員、黨官、黨員每天都在媒體大罵大陸，有時更到不講理地步。如大陸大批買鳳梨，就罵大陸統戰；不買，就罵大陸是制裁手段。最離譜是去年武漢疫情嚴峻，蔡英文政府禁止把口罩賣予大陸，而犯例廠商會被處罰。在敵意濃厚情況下，自然牽連到貿易。筆者更猜想此關係若惡化，今日鳳梨，明日柳丁，後日香蕉……

不過從來兩地政府爭拗，受害者都是人民，台灣禁口罩，武漢人民不夠用，大陸禁鳳梨，鳳梨農苦矣！

請執政者三思。