礙於冗長煩瑣的司法程序，47名涉《港區國安法》「串謀顛覆國家政權」罪的反對派政客，已連續多日在法庭就是否可以保釋爭拗不斷，看來這場馬拉松式官司還會繼續拖下去。如果一位法官難以同時間審理這麼多人，為何司法機構不安排多名法官同時間分批審理？司法機構是有心為之，還是未料到有此局面，實在耐人尋味。

司法界向來由黃官把持，他們官官相衞，利益集團牢不可破，更與反中亂港分子沆瀣一氣，屢屢為他們守尾門玩放生。這47人涉及的國安案件備受矚目，是繼黎智英案之後最大的國安案件，一旦司法程序曠日持久，必然夜長夢多。須知道案件開審首日，已有千計黑衣人聚集法院外高叫港獨口號，擺明向中央和港府示以顏色，只是頭面人物無法親身指揮大局才未至於出大亂，否則黑暴當年包圍政總、警總，在今日法院重演又何足為奇？

再看大律師公會，公然推舉一名有反華政黨背景、甫上任即喝令港府及中央修改國安法的英國政客為主席，已知外部勢力雖然一時間偃旗息鼓，但不代表他們會放棄香港這個反華基地，他們聯同反對派伺機而動，搞事只是遲早問題。這場官司是否就是適當時機，事態會否滑向難以想像的方向，誰能說得準？

最可惡的當然是律政司。司長鄭若驊一直對檢控黑暴放軟手腳，檢控國安重犯更是畏首畏尾，以致國安案件的檢控率不足一成，要不是迫於輿論壓力，敢肯定律政司不會一下子起訴這47人。現在起訴是起訴了，但如何完成審理這批專門玩弄法律的政客保釋要求，已足以玩死國安法官，遑論將來正式進入審訊，耗費時間隨時以年計，爛攤子到底如何收科？更別說黎智英另涉的刑恐東方報業集團男記者案，拖延近半年，律政司居然仍未就上訴聆訊排期。一旦黃官、黃司長、黃政客、黃暴徒聯手搞破壞，香港隨時重墮腥風血雨的深淵。