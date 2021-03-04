一年多之前，香港鬧出反修例風波，很多人估計北京會出動解放軍平亂，本欄則料定不會。原因不為別的，所謂殺雞焉用牛刀，要是出動人民子弟兵，去對付低智、羸弱的香港反對派，恐怕戰士們也會覺得被辱沒了。

去年6月，中印兩國爆發邊境衝突，其中幾名解放軍中了埋伏，突然被約600個湧出來的印軍糾纏。雖然遭逢驟變，我軍的前線指揮仍是坐懷不亂，據說馬上派出70多名戰士馳援，結果一場混戰下來，對方丟了20條性命，還得棄甲曳兵而逃。區區幾十名解放軍已然如此神勇，據聞駐香港部隊的編制約有10,000人，若然出動一半，你叫反對派的黃之鋒、區諾軒之流如何抵擋？所以，京港政府最後決定收起大棒子，要對付小飛蟲，只消抽出蒼蠅拍便行。

近日，特區政府以違反《港區國安法》的罪名，檢控40多名反對派的頭面人物，泛民陣營一下子遭受覆巢之災，他們的戲，該是唱完了。實在說，這一仗阿爺也沒有使出甚麼高明招數，畢竟高招是留作應付高人的。京港政府最先只是用拖字訣，花了近一年時間，讓「黃絲」群眾的狂熱冷卻，然後關起門戶，一方面不讓美英列強的手再伸進來，另一方面，也防止大部分反對派的主事者逃出去。一眾頭子由是失去依怙，留在香港猶如困獸，一個一個便只有待宰的份兒。

不過，說來容易，但能耐着性子等近一年時間，也教人不得不佩服京港政府的毅力。反修例風波在2019年爆發，不少黑暴分子狀若瘋虎，又有大量愚民上街支持，當時確實不宜直攖其鋒。幸好香港人的勁頭永遠進銳退速，相隔一年多以後，很多人已對抗爭活動興味索然，不必召來威武文明之師，他們便已自行潰散，任由你逐一去對付。看來，跟香港反對派兵團比起來，印度的雜牌軍已經不算太糟了。