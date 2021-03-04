本港懷疑出現首宗接種科興疫苗後死亡個案，衞生署疑隱瞞兩日始公布！阿哥，老朽正想預約去打針，一來為人為己，響應政府號召，二來亦想盡好市民責任，皆因要有效防疫，必須約七成人有抗體才能達致群體免疫。

報道指一名63歲男子，在上月26日接種第一劑科興疫苗，兩日後出現急性呼吸困難，佢自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡，暫時未能確定死亡與接種疫苗有關。據悉這名病人有嚴重糖尿病，院方一度懷疑佢感染新冠肺炎，但快速測試證實呈陰性反應，換言之佢非死於新冠肺炎。然而，畢竟死者係打過科興，而政府冇主動公布，要傳媒查詢先夤夜交代！老朽忽然有些虛怯，打疫苗？都係睇定啲，不必爭一日之短長！

老朽一把年紀，亦係三高人士；按照接種科興疫苗，其中一個要注意事項係「糖尿病患者及有驚厥、癲癇、腦病或是精神疾病史或家族史者需慎用」，老朽糖尿病要長期服藥控制，不過因嘴饞及貪杯中物，常「踩界」，問醫生意見，又模棱兩可，陳之以「阿媽係女人」式答案：接種嘅風險都不會比不接種嘅高，而絕大部分嘅副作用都係輕微和短暫嘅，雖然世界上不斷有消息話接種某隻疫苗之後出現癱瘓甚至死亡個案，實際上呢啲嚴重情況，即使喺冇疫苗下同樣會出現！

經佢一講，老朽更加心大心細，都係等政府查出該男子死亡真相再作「打或不打」嘅決定吧！講真，太快研發嘅疫苗喺短短時間相繼推出，並獲多國批准緊急使用，樂觀的看法係：疫苗成為人類走出新冠肺炎疫情陰霾嘅希望！另一方面又對太快研發嘅疫苗不無隱憂，皆因研發時間短，好多臨床數據並未全面，其對人體嘅長遠效果和安全性，未必如傳統方法般容易預計得到。政府斥巨資積極推疫苗，用心良苦不必懷疑，問題係如何釋疑令市民安心去打，相信仍要加把勁！