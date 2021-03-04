有關政協委員黃英豪律師向全國政協會議提案設立華南抗戰紀念館的建議，黃委員考慮很周全，深知香港特區政府根本欠缺熟悉中共黨史和軍史的專家或學者，若要求特區政府單獨去做，等如「問和尚借梳」。因此，他在提案的序言一步到位地提出：「建議由中央協調，廣東省政府和香港特區政府密切合作，在香港建立一個全面反映粵港兩地抗戰歷史的抗戰紀念館。」若有中央政府和廣東省政府的牽頭大力支持和協助，便會事半功倍，水到渠成。

試舉一個有趣的歷史問題供探索，若沒中央政府的聲音，誰可以說清楚？眾所周知，中共領導的東江縱隊及港九抗日大隊在香港敵後馳騁沙場，是唯一一支組織起香港市民抗日的有力武裝力量，為甚麼抗戰勝利後不乘勢趁機收回香港主權？對此，筆者曾搜索群書，近年才從《星火燎原》這本巨著的第8集，由吳玉章寫的《解放戰爭初期的一段回憶》一文找到歷史答案。概括起來原因有三：一是貫徹毛澤東主席的偉大戰略方針，爭取第3次國共合作，落實《雙十協定》；二是兩手準備，集中優勢兵力，毫不退讓，對付國民黨的內戰陰謀；三是鞏固和擴大解放區準備自衞反擊。若蔣介石撕毀《雙十協定》，便進行徹底反擊解放全中國。在毛主席的同意下，劉少奇發出命令把南方部隊調往北方。因此，東江縱隊包括港九抗日大隊便在二戰後集結北上。日後編入中國人民解放軍，為打倒蔣介石、解放全中國貢獻力量。重溫吳玉章這篇文章，可見香港人民為新中國的成立是有過不可磨滅的貢獻的，是有光榮傳統的。

傳授筆者太極拳的恩師姚光師傅，又名姚榮光，是藝光太極社的創辦人，曾任香港武術健身協會主席。他在授武之餘告訴筆者，原來在抗戰時已當小鬼隊，戰後部隊給他們選擇留粵或北上，他便選擇留下。姚師傅的經歷，印證了這段抗日歷史。