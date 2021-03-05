正論：檢控低下懶執法　霸地成風官塞責

「此樹是我栽，此路是我開。」別以為土匪路霸是舊時代的產物，其實在21世紀的香港比比皆是，本報去年底揭發的西貢相思灣村違建道路及僭建碼頭已是鐵證。詎料執法不力的地政總署居然還好意思自吹自擂，聲稱成立專責組後，清理佔用官地作棕地作業的黑點，以及處理積壓個案甚具成效，實際上違規土地個案數以百計，檢控只有個位數，到底這是甚具成效還是姑息養奸，還用問嗎？

地政總署昨日表示，該署專責組於2019年中鎖定100個涉及較大面積佔用政府土地作棕地作業的黑點，至去年底已完成清理了77個黑點，累計清理超過20公頃被非法佔用的政府土地，以及就50幅違契私人地段採取執行契約條款行動，逾300項非法或違契構築物已清拆。該署另完成了逾800宗土地違規的積壓個案，擺出甚具效率的模樣，但事實卻是另一回事。事實是，該署就違法佔用土地的檢控只有6宗，當中5宗僅被輕輕罰款了事，與首次定罪最高罰款500,000元及監禁6個月相距甚遠，餘下一宗甚至仍未審理。署方檢控率低下，毫無阻嚇力可言，如此劣政，實在不明白有甚麼值得吹噓。

正如議員怒斥，地政總署至今就非法佔用政府土地的檢控僅得6宗，簡直匪夷所思，特別是政府擁有龐大資源和人力，執法進度仍持續緩慢，實屬「歎慢板」，直斥署方沒有決心處理事件，認為部門應進行全面檢討及協調，不可謂不中肯。問題是，不論是議員批評還是輿論狂轟，這些聲音地政總署還聽得少嗎？惟霸佔官地的亂象依然如故，甚至愈演愈烈，證明這個衙門批評接受，態度照舊，早就失去知恥之心，遑論認真執法解決問題。

就拿本報去年10月揭發的相思灣村土地亂象為例，有人在綠化地帶違建道路，部分更涉官地，一幢神秘丁屋則建在路旁，擺明有人疑藉開路借勢發展。臭聞愈揭愈多，神秘丁屋復被本報踢爆沒有獲發滿意紙，地政總署起初竟以私隱為由拒答，大有包庇之嫌；接着神秘丁屋的業主又遭揭發涉在海岸保護區倒水泥僭建「私人碼頭」經營水上活動店，以及疑霸佔官地出租車位瘋狂斂財。事件反映官地無王管，甚至淪為現代土匪路霸予取予求的牟利工具，惟包括地政總署在內的相關部門闊佬懶理，與變相鼓勵無異。

君不見，本報連篇累牘報道後全城嘩然，地政總署不情不願執法，惟只是象徵式，例如僅派員到僭建碼頭豎立警告牌圍封，以致水上活動店當之「冇到」，繼續在僭建碼頭經營生意一段時間後才悻悻然停止。及至日前，水上活動店門前突然有大型挖泥車及數名工人進行掘地工程，而通往神秘丁屋的違建道路入口旁附近，更有多棵植物被斬斷，疑有人欲在上址土地有所行動。

禁而不止，則刑罰侮。正正是地政總署有法不依，執法不嚴，放任自流，敷衍塞責，才會壯大了土匪路霸的膽，有人才會食髓知味，霸佔官地亂象才會層出不窮、至今不止，官僚根本就是罪魁禍首！

說一千，道一萬，不如做一件實事。地政總署與其自吹政績，不如切切實實執法，解決霸佔官地問題。單是相思灣村亂象，拖延近半年仍有疑似非法活動進行，署方失職怠政難辭其咎。這就難怪，外界質疑當中存在官商勾結，否則實在無法解釋，何以明知官地被人非法霸佔牟利，地政總署依然隻眼開隻眼閉。

不近情者多藏奸。這些霸地僭建工程不是一夕之間完成，而是在光天化日之下進行，傳媒及公眾人士看得見，地政官員不可能看不見，視而不見、見而不作為的最合理推測，必然是有官員與違法者同流合污，私相授受。事實上，過去曾有多宗案例，涉及地政官員收受利益為發展商開綠燈，甚至連地政總署助理署長都曾捲入囤地套丁醜聞而一度遭廉署調查，足證該署藏污納垢。

不管怎麼說，土地是香港最珍貴的資源，絕對不容某些人官地私用無本生利。尤其是今日的香港，土地和房屋問題尾大不掉，基層活在水深火熱之中，地政總署一味縱容鄉紳村霸胡作非為，對得起廣大納稅人嗎？對得起貧無立錐之地的貧苦大眾嗎？地政總署隸屬發展局管轄，局方對失職官僚豈可不監不管、聽之任之！