神州觀察：調低結婚年齡線　刺激生娃難奏效

隨着內地生育斷崖階段的到來，勞動力人口減少、老齡化、養老等社會問題日趨浮現，故各方都在想辦法刺激適齡男女「為國生娃」。廣東財經大學法學院副院長魯曉明稱，將向全國兩會建議將結婚法定年齡調低至18歲，此舉可說與早前春晚的催婚小品異曲同工，只是這類操作都太虛無，缺少貨真價實的東西，總之不解決生娃的現實壓力負擔，任何表面刺激都難奏效。

該位學者用心良苦地從男女生理發育扯到禁慾、非婚同居，乃至婚外性行為破壞婚姻嚴肅性、衝擊婚姻制度方面，試圖拋出一個看似邏輯嚴謹的「晚婚危害論」，顯然有些扯得太遠。

誰都知道，高昂的育兒成本才是問題癥結所在，奶粉、尿片、玩具哪樣不要錢？生病要不要看醫生？沒過兩年又得張羅上幼兒園、學前班的錢，以至小學、中學、大學等一系列教育投資問題，接下來更有就業、買房、結婚、養老等諸多問題，總之直到他們能夠獨立之前都別想消停，只顧忽悠人早結婚顯然不地道。

當然，該建議亦有其積極一面，就是終於向「國際標準」看齊了，須知在過往很長一段時期內，當局竭力宣揚的卻是「晚婚晚育、少生優生」政策，表示此舉「有利於提高人口素質」，彼時的邏輯是：法定最低結婚年齡並非必須結婚的年齡界限，生育行為不必與結婚行為同時發生。光有政策宣傳還不夠，當局更以強制手段推行一胎政策，要求「寧可血流成河，不可超生一個」、「打出來、流出來，就是不能生出來」，以致製造無數人間悲劇；錯誤決策更導致現時的生育塌陷危機，於是已顧不得政策宣傳上的前後矛盾，繼續忽悠。

照此道理，當局是否還得開啟早戀、罷學等宣傳模式？因為就算能18歲結婚，事前總得給時間讓男女雙方培養感情吧？如此又會否影響到學業？如果婚後立即展開造人計劃，翌年生了娃，只是19歲的他們是該抱娃上學堂，還是會被迫中斷學業？那樣更會讓全民教育程度都停留在中學水平，同樣不利人口素質提高。事實上，該提議雖貼近國際標準，然而放眼全球，又有多少人真的照此執行？生育意願低迷已然成為全球現象，許多國家都面臨少子化、老齡化問題，可見這招沒啥用。

此外，亦有人大代表欲趁本次兩會召開，提議解禁極具爭議的「代孕」行為，及建議「開放三孩」乃至全面取消生育限制、在東北搞試點等，顯然都非正解。東北經濟環境惡劣，生再多也留不住人；不孕不育與生存壓力不無關係，又豈是解禁代孕的問題？說到底，還得拿出真正實惠的刺激措施，解除生育後顧之憂，國家才有機會繼續享受人口紅利。