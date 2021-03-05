世界視線：中日關係多暗湧　國事訪問恐泡湯

中日關係特殊，既是近鄰，又有世仇。今年外交圈本有大事，中國領導人原定去年訪日的行程或延至年中，可是近日有外媒爆料，放風指這場外交騷已經泡了湯！導火線之一還是疫情，其二是全國人大常委會1月22日通過、上月1日生效的《海警法》又激化了日本人的戒心，中日關係近年似乎總也走不出「易壞難好」的宿命輪迴。

去年9月日本換首相，外界一度以為比安倍晉三低調的菅義偉對華應不會太強硬，一晃多月過去，美國總統換人後，當拜登與菅義偉磋商合作，大家才發現他們的外交風格雖比特朗普與安倍時期低調，但美日悶聲合作的招數卻不少，近日美國海軍出動羅斯福號航空母艦戰鬥群，與日本海上自衞隊在關島附近水域聯合訓練便是一例。日本頻密與美國及歐洲的軍隊展開合作演練，在亞洲又與澳洲、印度有不少往來，他們要圍堵誰，中國人都看得清楚。

日本對中國的戒心有增無減，日媒更樂於發掘中國「海上霸王」的報道，如日媒近期披露一項軍方統計，指中國海警船去年在釣魚島周邊海域巡航了333天，幾乎天天都在上址「打卡」，而且巡邏密度創了紀錄。還有，中國的人大常委會在1月22日通過《海警法》，總共84條的《海警法》規定中國海警可以搜船、拘捕違法者，可執行海上反恐、處置海上嚴重暴力事件等，第49條更規定，海警人員若「來不及警告或者警告後可能導致更為嚴重危害後果的，可以直接使用武器」。《海警法》讓日本人如芒在背，頻頻聯合美國批評及攻擊，將該法形容成侵擾他國海上自由的魔爪。

只是，日本對中國《海警法》指指點點時，有沒有翻一翻自己的《海上保安廳法》呢？當中不也有授權其警員使用武器的規定？為何日本行，中國不行？更諷刺的是，美國與日本感覺霸權遭挑戰時，便拚命製造「反對試圖在東海及南中國海以力量為背景單方面改變現狀」的國際噪音，以庇蔭他們當年以力量為背景改變的舊狀舊貌，如此土霸思維及行徑，實在可恨。