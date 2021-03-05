功夫茶：整治港台勿腳軟　摺埋更是好選擇

開講都有話「爛泥扶唔上壁」！以香港電台呢個被戲稱「傷港電台」、「講錯電台」嘅公營電台，年花公帑10億元卻一味同政府對着幹，食碗面反碗底，何止係爛泥，直頭一坨臭屎！上個月剛公布嘅港台管治及管理檢討報告，令人覺得傷港電台根本就係千瘡百孔，管理一塌糊塗，簡單講句，即係醫番都嘥藥費！

撇開財務管理問題多多之外，傷港電台近年頻被投訴節目不夠持平且收視率奇差，更屢次被裁定違反廣播機構節目守則，政府早前與前廣播處長梁家榮提前解約，佢老哥拍拍屁股，文青上身，一句「也無風雨也無晴」，攞埋豐厚酬金，揮一揮手，笑着丟下一個爛攤子，改由政務官出身嘅李百全空降出任廣播處長。一個爛成咁嘅攤子，唔好話「撥亂反正」，單係叫你「執漏」都唔知從何入手！

嗱！上任僅4日嘅李百全，據悉尋日喺一個內部編輯會議表明，即日起至未來一星期嘅節目，全部要經佢過目先至可以「出街」，包括公共事務部《鏗鏘集》、《議事論事》、《視點》及《香港故事》等。好明顯，呢啲節目經常出現仇警偏頗言論，一些如《頭條新聞》、《左右紅藍綠》曾被狠批陰陽怪氣兼低級趣味，因屢被投訴，依家雖已下架，為確保不會死灰復燃，加強監控，實屬必要！

李百全新官上任，即使未必三把火，之不過，為了嚴防再被投訴節目偏頗，要求有關節目出街前經佢審批，令港台唔可以打住「編輯自主」就胡作非為，甚至「端起碗吃肉，放下筷子罵娘」；撥亂反正，一個好嘅勢頭，確實無可厚非，更係廣播處長作為港台總編輯問責嘅表現！之前嘅檢討報告，都指出港台「沒有清楚界定及妥為記錄的編輯流程，欠缺清晰的編輯問責制度」；今李百全在其位謀其政，揸正嚟做，不必理會外間質疑是否「政治審查」，更不能畀港台工會兇兩兇就腳軟！功夫茶只能講，管治之道一如為政，其身正，不令而行；其身不正，雖令不從！

據悉，李百全又喺會上決定不播放《香港故事》訪問某本地樂隊嘅相關內容，指該樂隊經常唱粗口歌，唔夠正派。做得好！港台必須恪守《香港電台約章》以及《節目製作人員守則》，煞停具爭議性節目，無疑係履行總編輯責任第一步，咁就唔會乜嘢狗屎垃圾都照播出街！正如有議員指出，李百全嘅做法只係盡其職責，批評上任處長放任不理，失職塞責猶如「呃錢」。講到尾，「前人過骨，後人執漏」，李百全要具不畏事、迎難而上嘅實幹精神，否則港台難以脫胎換骨！若然只有頭威冇尾陣，咁就不如索性執咗佢，每年慳番10億個大洋，用嚟扶貧好過！