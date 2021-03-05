緬甸的例子說明甚麼呢？

美國在關鍵的地緣政治國家是長期布局，早有預謀，和平演變不成功，便發動顏色革命來破壞當地政局或伺機奪權。只要有機會或藉口，便會發動，用它掌控的國際和當地資源全力動員，進行攻擊。以美國的全球霸權勢力，國際聯動施壓，像緬甸這樣的小國窮國，實在難以應付。軍方即使控制得住國內局勢，結果只能閉關自守，達成美國封鎖的政治目的。

當前中美的鬥爭，美國不會限於貿易戰或用軍艦戰機逼壓，而是無所不用其極，陰謀詭計盡出，怎樣低劣的手段都層出不窮，而且聲東擊西，內外呼應。由於美國霸權已建立了近百年，也有歐洲失勢的列強襄助，實質是挾幾百年歐美帝國主義、殖民主義的實力，來維護美國代表的白人種族主義的霸權，或所謂共同價值集體，以此圍剿俄羅斯、中國，以至任何抗拒、不聽美國號令的國家，其勢不易抵擋。

但是，只要抗爭者堅持，也以智取不以力敵，勝負難定。韓戰、越戰時正當美國最盛期，還可以重重地將之打擊。伊斯蘭教國家的抗爭，也證明弱可勝強。不過，蘇聯與南斯拉夫的瓦解，東歐的變天，卻是敗在軍心民心，敗在領導層。中國有眾多的歷史教訓可作參考。當美國與歐洲要提出共同價值，不惜自揭白人種族主義幾百年的醜史，實際已顯示其虛弱。

在緬甸，或許軍方不察，陷入美國設下的陷阱。昂山淑姬等缺乏政治智慧和能力，未能忍辱負重，在分歧中爭取國家統一與發展的機會，她曾說緬甸已失去50年，今天仍然不顧大局，一如香港的港獨分子「攬炒」式的同歸於盡來替代艱辛建設，令人惋惜。不過，緬甸政局顏色革命不會成功，內外威逼下，軍方會更加強硬，不惜封國，令民主倒退。

不過，緬甸軍事統治若維持下去，當可排除美國式的奪權，還是可以保不失，也可支持泰國的軍政府，互相扶持。東盟各國除勸說以外，相信不會跟隨歐美制裁，緬甸在東盟仍有政治與經濟空間。日本素來重視緬甸，跟隨美國是不得已，可能陽奉陰違，不會放棄多年的經營。美國對緬甸無直接利益，故此可執意破壞當地政治與經濟，以遂圍堵中國的目的。

於是，緬甸的未來，關鍵在於中國。一救緬甸，二打通中緬經濟走廊，就必須與軍方合作之外，推動軍方與昂山淑姬等的政治和解，甚至可與東盟和日本協調，不能一如既往，坐視不理，任由美國在國門前肆意破壞，直接挑釁。