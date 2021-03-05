30多年前，中央之所以在「一國兩制」的設計下，提出「港人治港、高度自治」，一個重要原因，是中央認為對香港的資本主義制度和運作方式並不了解，要保持香港在資本主義制度的運作下「長期繁榮穩定」，需要「港人治港」。中央的這個考慮，是從實際出發。

中國內地那時候正在推行改革開放，一心一意發展經濟，一心一意將中國經濟融入國際社會，參與「國際大循環」。中央清楚，香港的經濟制度、營運方式、國際聯繫、相關經驗，都對中國改革開放的摸索和成功有重要借鑑作用，中國會在改革開放、發展經濟、走向國際的過程中，逐漸了解香港的資本主義制度、管理、營運是怎麼回事，了解治理「國際金融中心」是怎麼回事。

40多年過去，中國的改革開放取得成功，中國成為全球第二大經濟體，中國建立了世界最大的市場經濟規模，參與經濟全球化的程度之深之廣，不在美歐之下，積累了豐富經驗，培養、鍛煉和儲備了大量人才。現在再看香港的資本主義制度，市場經濟、金融管理，早已沒有「高深莫測」之感了。相反，中國在處理複雜多變，牽扯各種利益的經濟、民生和社會發展方面，其能力更是遠遠強過香港，「中央治國」比「港人治港」不知高明多少！

在此情況下，如果有一天需要改變「港人治港」，成為「中央治港」，成為中央派人管治香港，相信北京不僅有信心，而且有經驗、有人才、有辦法。相信有一天世人定會看到，香港人的坐井觀天、妄自尊大、故步自封、盲目抗中是多麼的愚蠢。歷史給了港人「治港」的機會，然而不知珍惜，不懂治港，只會相鬥，結果堪悲。

其最大病根在於「港人治港」犯了政治錯誤，以為要保住香港的資本主義，就必須用「兩制」隔絕「一國」，就必須「民主拒共」，就必須靠外國勢力聲援相助。於是逢中必反，結果把「港人治港」反到陰溝裏。