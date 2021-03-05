大陸針對台灣的「菠蘿禁令」在島內持續發酵，民進黨當局要求「全民吃菠蘿」後，聲稱迄今境內外團購及個人訂購、加工需求及外銷累計已達4萬多噸，超過去年銷往大陸的數量。按照這種說法，台灣豈不是因禍得福？既然如此，大陸不妨成人之美，對其他台灣農產品和商品也實施禁令，看台灣到底還能承受多少東西。

台灣藍綠政客都將這場風波視為大陸的政治打壓，其實正如大陸官媒所說，「菠蘿禁令」根本稱不上牌，北京手上的牌多的是，問題只是打不打而已。台灣菠蘿年產值不過14億元新台幣，相對於台灣每年從大陸賺取逾千億美元貿易順差，可謂微不足道，如果大陸真的要出牌，絕對不會只是針對菠蘿，好戲也許還在後頭，今天台灣「全民吃菠蘿」，明天不知還要吃甚麼。

台灣當局最好認真想一想，小小菠蘿就讓島內亂成一團，他們還有多少籌碼跟大陸對抗？他們指摘大陸政治打壓，但他們不斷煽動仇中、推動台獨，難道不是政治？「求仁而得仁，又何怨。」台灣甘願充當美國遏華棋子，不斷挑戰兩岸底線，就應該料到大陸必然會反擊，即使禁止菠蘿進口屬於政治決定，也是理所當然。

事實上，陸方長期讓利，台方不但沒有領情，反而向美國狂交保護費，大量購買軍火對抗大陸，大陸民眾早已義憤填膺。尤其是新冠肺炎疫情爆發後，台灣當局竟落井下石，第一時間禁止口罩出口大陸，連私人郵寄給大陸親友的口罩也全部沒收，用心何其歹毒。人在做，天在看，民進黨當局所作所為，也許可以蒙騙台灣人，但逃不過上天法眼。北京下達「菠蘿禁令」後，網上一片歡呼，不少人表示出了一口烏氣，反映大陸民眾對台不滿情緒已達臨界點，如果台灣繼續朝着這條黑道走下去，即使北京不出手，大陸民眾的怒火也足以將其吞噬。