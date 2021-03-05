《港區國安法》通過，卻保不了「港安」，這裏的「安」字是指安定，這幾天香港天色陰沉，氣氛依舊立立亂，單是打疫苗死人已經全城惶恐，而47名涉及去年立法會「35+」初選的泛民人士，被控違反《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，本周一提堂，保釋聆訊如像馬拉松，甚至有被告在庭上不支暈倒，各界直斥律政司和司法機構安排不周。

法院外黑暴重現，聚集叫囂，第一日更達千人穿黑衣表態，誰說香港的暴徒已消失了？這些人到時到候就出現，比候鳥更準時更有組織，就連婆婆也風雨不改，日前又在庭外展示英國國旗。他們不是詐傻扮懵，而是真傻，真的以為西方是在支持香港民主，是正義朋友。

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。外國所做一切，都是從利益着眼，最近又一新鮮熱辣例子，印證西方的偽善。中國官媒「中國環球電視網」（CGTN）遭英國和德國禁播，不過歐洲另一位大哥卻人棄我取，法國通過CGTN提出的播放執照申請，意味着CGTN可以繼續在全歐洲播放節目。英國雖然脫歐，但仍是歐洲理事會成員，因此CGTN仍可以在英國境內播送。

人家實事求是，有來有往是做生意之道，不會被政治綁架，只要符合兩項技術條件便能獲得播出許可，法國官方最高視聽委員會依手續審查確認CGTN符合條件，外人又如何有權說三道四？要說的話，都離不開一個錢字，問芸芸西方國家，有哪一國不想賺花哩花碌的人民幣？中美貿易戰，不是為了甚麼正義，全部都是利益為先。法國等錢使，馬克龍講實際，一早強調歐盟不應與美國聯合起來對抗中國，不用浪費時間做戲。真小人比偽君子更坦白，甚麼香港民主進程及人權問題在他們而言根本微不足道，只是香港一堆政治狂熱分子一廂情願。