六旬長期病患男子上月26日接種科興新冠疫苗，兩日後出現呼吸困難求醫，並在同日死亡，事件震驚全城。衞生署延至本月2日深夜公布事件，翌日晚上專家委員會會見傳媒，召集人兼港大專家孔繁毅以斬釘截鐵的口脗表示，專家委員會一致認為該長期病患者死亡與疫苗接種無直接關係，急性心肌梗塞和肺水腫才是致死因素。

詎料事隔不過10多小時，又是這位孔專家，居然在電台節目表示，仍在等待全面解剖和化驗報告，目前未能百分百排除事件與接種疫苗無非直接關係。吓？前一晚還一錘定音說無關，過了一夜即不能排除無關，神又係你鬼又係你，到底叫市民信哪一套說法？

當然，本港專家前言不對後語，市民早已見怪不怪。像知名度最高的袁國勇教授，疫苗問世前口口聲聲要觀察一年才好接種，疫苗推出後旋即改口，呼籲市民盡快接種，「以今日的我打倒昨日的我」似乎已成本港專家最大特色。問題是，現在出現了首宗懷疑致死個案，事關人命，非同兒戲，專家們一時一樣，叫市民到底是打針好還是不打針好？

更令人側目的是，孔專家直指「死者是自己行入接種中心，護士有問他有否過敏史，無責任要問是否有長期病患，接種完後亦觀察了30分鐘，並無行政漏洞」，真不知死者家屬聽到這番冷血言論會有甚麼反應？是的，的確是死者自己行入中心接種疫苗，但長者和長期病患者不是被政府列為優先接種群組嗎？死者聽從港府呼籲，為防疫盡責，盡快接種疫苗，到頭來命都冇，原來又是自己的錯？政府無責任嗎？專家們事事以科學、理性出發並無問題，但在人命面前，是否需要講得如此無情？為了撇清責任，到底可以去到幾盡？

一場打針騷，見盡政府無能，專家涼薄，市民搵命博。打定唔打「You諗You」，總之出事政府免責！