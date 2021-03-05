新冠肺炎擾攘香港已有一年多，難得內地最早為我們送來疫苗，應付疫患總算露出曙光，但不少「黃絲」中人偏有種要不得的心態，好像巴不得國產的科興疫苗出事，最好是接種後有人死亡，甚至死得愈多愈好，以證明國貨不濟。日前，一名63歲男子接種科興疫苗兩日後，因休克致死，不少黃絲聞訊，忙不迭奔走相告，一派幸災樂禍的樣子。這群人既膚淺，心腸亦壞，偏生黃絲在香港所佔的比例不小，看來獅山腳下弄得今日的光景，並非由來無因。

一眾專家剛發表了初步研究報告，全體成員都認為休克致死的男子，死因跟接種疫苗沒有直接關係。這個消息，未知可會讓黃絲失望？如果還不足夠，以下的一條新聞，肯定更教他們氣結。

土耳其剛公布了科興疫苗第3期測試報告，整體有效保護率達到83.5%，成功防止重症的比例更高達100%。土耳其至今已有約900萬人注射了疫苗，迄今沒發現有任何嚴重副作用，該國總統埃爾多安，月前還身先士卒，自己打了第一針。全球各國至今注射疫苗的人數，土耳其位列三甲之一，他們觀察和測試的結果，甚具代表性。科興疫苗能夠百分百預防重症，又沒有太大副作用，單此兩點，已足夠把不少西方疫苗比下去。

保險當然是買兩重，比買一重穩當。本欄一直告訴你國產疫苗可信，是因為它較之於外國疫苗，會多一層品質監察，或許這也是中國模式比西方模式優勝的其中一處地方。西方政是政，商是商，商家出產的疫苗出了亂子，只是公司商譽受損，與國家無涉。中國則不然，政與商是唇齒關係，國產疫苗給搞砸了，除了生產商招牌不保，在北京眼中，可能就連國家聲譽也要蒙污。所以嘛，既然保費相同，我當然會挑選那一家能夠提供雙重保障的「燕梳」公司。