過去有調查指近六成人都認為香港海岸垃圾多，2016年海上垃圾更高達16,000公噸。事實上，政府早喺2012年就成立咗一個跨部門工作小組，負責檢討和制訂措施，工作小組涉及8個政府部門，包括漁護署、環保署、食環署、海事處等，結果多年來海上垃圾依然咁多！咁多部門聯合打擊海上垃圾，何以清理海上垃圾毫無寸進？正正應了「三個和尚沒水喝」嘅故事！

看了本報報道，老朽終於明白了。政出多門，彼此容易互相推諉卸責，加上港產官僚至叻官官相護，好似環保署副署長徐浩光回應議員質詢，就賴香港海面闊，垃圾易受風向影響，要避免大批垃圾被吹上岸或沙灘，需要加強船隊及早收集，難免要投放更多資源喎！表面上好似大有道理，之不過如果平時加強執法，令市民不敢亂拋垃圾，「本來無一物，何處惹塵埃」，哪怕海面闊及風高浪急？

嗱！審計署署長早前發表嘅報告道出真相，負責處理海上垃圾嘅海事處淨係識燒銀紙，年花近億元支付外判服務，船隊增加了，近岸清潔隊又增加了，因此合約費用由以往嘅1.89億元增至4.47億元，海事處自2018至19年度起，又租用4架小輪作巡邏，物資人力大增，何以海上垃圾依然遨遊？承辦商就話收集咗約12.6萬公噸海上垃圾，可是環保署記錄僅約2.5萬公噸，相差逾10萬公噸！

小販呃秤極一斤都有10両啦，依家一斤得番6両，好狼死啫！原來海事處任由承辦商以55籮或220袋估算為一公噸，處方又冇派員核實承辦商嘅計算方法，換言之，即任由承辦商亂篤數！廢官怠政，懶成咁都得！香港今日之沉淪，公共衞生如此惡劣，由街市老鼠之橫行、後巷污水之亂噴，到海上垃圾任漂浮，不就是廢官只知坐定定喺度看潮起潮落，怎會把工作當使命！官場只養一班每月依時依候收厚酬嘅廢物，大家話香港明天點會好？