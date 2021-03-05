原食環署署長劉利群於上月擢升為食衞局常任秘書長，官階由原來首長級第6級（D6）擢升至首長級第8級（D8），月薪逾30萬元，是政務主任中的「頂角膏蟹」了。一般政務主任級高官的升遷，已是見怪不怪的官官相衞的升降機，毫無透明度，沒有公眾知情權，更不需向公眾問責。立法會議員的監督也是被當隔靴搔癢，從來都是抓住權柄的香港真正的權力核心自把自為的黑箱作業，是如假包換的高官治港，但為何劉利群的擢升竟掀起如此軒然的大波？

無他，只因在香港兩年來的世紀暴亂和世紀疫情中，劉利群主管的食環署所作所為劣迹斑斑，臭得簡直太過分了。劉利群作為面對公眾的署長失職瀆職的情況，早已鐵案如山、罄竹難書、聲名狼藉、十手所指、證據確鑿，早已寫在牆上，人人皆可罵之。論恒常主管的環境衞生清潔事務，蚊患不絕，鼠患猖獗，驚現鼠群圍噬豬殼，導致嚴重鼠疫危機，竟做騷走過場作罷。舊區衞生黑點藏污納垢容易播疫，清潔消毒大行動卻推一推、做一做，便又升官去了。至於突發的黑暴「連儂牆」處理應對，一直不清理、不檢控、不追究，視而不見，讓違法變合法，街頭巷尾，「亂世佳人」，毀市容年餘，包庇縱容明顯觸犯市政衞生條例和選舉法例，對霸佔官地的非法宣傳行為開綠燈，絕對不是失職瀆職那麼簡單。正如公眾質疑AO政務官中有內奸配合反政府暴亂，蓄意縱容暴徒的瘋狂抹黑、「港獨」行動。劉利群如此臭名昭著，連3歲小童都知道，難道擢升劉利群的更大更高的大官們不知道嗎？

答案當然不是，官不是自己升的，AO的擢升是由升降機的控制室控制的，炮轟劉利群定是錯向飛彈。要問劉利群為甚麼愈做愈差、愈做愈壞，官愈升得快和大，應當問甚麼人，大家知道嗎？劉的直接上司是陳肇始，上司的上司是張建宗、林鄭月娥，問他們吧！