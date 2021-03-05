上月底，3位退役上將被任命為全國人大專委會領導，原武警部隊司令員王寧為憲法和法律委員會副主任委員，戰略支援部隊鄭衞平為教科文衞委員會副主任委員，西部戰區司令員趙宗岐為外事委員會副主任委員。本月3日，全國政協也任命了一批專委會領導，原商務部部長鍾山、農業農村部部長韓長賦出任經濟委員會副主任，全國總工會黨組書記李玉賦出任文化文史和學習委員會副主任，水利部部長鄂竟平出任人口資源環境委員會副主任。

黨政軍高官到齡之後，轉崗人大、政協，退居二線，是內地政界的一大制度性安排，借此為這些高官提供繼續發揮餘熱的崗位。而人大、政協又有明確分工與區別，地方省委書記、省長等大員，轉崗人大專委會；中央黨務、政府、兩高、群團組織首腦，則轉崗政協；軍隊方面，無論是地方戰區還是軍兵種、軍委機關，正戰區級將領一律安置於人大。

因此，去年到齡卸任的正部級地方高官中，原福建省委書記于偉國出任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，廣西自治區政府主席陳武出任人大財政經濟委員會副主任委員，浙江書記車俊任人大監察和司法委員會副主任委員。而中央機構負責人，如今次的鍾山、韓長賦、李玉賦等人，則出任政協相關職務。

通常來說，在安排崗位時會綜合考慮這些高官的經歷經驗和專業背景，務求發揮所長，故而其就職的人大、政協專委會，往往與原來任職息息相關。以履新的3位上將為例，王寧擔任武警司令員時兼任中央政法委委員，故而被安排到人大法律委；趙宗岐執掌西部戰區多年，這是內地邊境線最長、任務最複雜的戰區，趙不僅負責指揮守衞中印邊界，還曾多次率團出訪緬甸、巴基斯坦等鄰國，商談邊境管控、部隊訓練、反恐合作等事宜，所以今次赴任人大外事委。

再如，主政少數民族聚居區的原雲南省委書記陳豪出任全國人大民族委員會副主任，鍾山、鄂竟平分別出任全國政協經濟委員會、人口資源環境委員會副主任，也都承接了原本的主管工作。

不過，這種人大、政協分工，只適用於屆中調整，在5年一次的換屆時，則不受此局限，而根據需要統籌安排，因此會有高官二度跨界換崗。原國家發改委主任徐紹史2017年到齡，按慣例轉崗政協，擔任人口資源環境委員會副主任，2018年換屆時調任全國人大財政經濟委員會主任。原江蘇省委書記羅志軍2016年卸任時，依慣例出任全國人大環境與資源保護委員會副主任，2018年換屆時轉任全國政協農業和農村委員會主任。

需要注意的是，人大、政協各專委會只是較為鬆散的組織，擔任專委會副主任乃非常駐的職務，並非成為人大、政協的專職人員，也不具備人大常委、政協常委的職能與權利，而通常只是參加專委會組織的調研、座談、考察等工作。因此，專委會領導也沒有職數限制，能夠敞開接收到齡的退休高官。