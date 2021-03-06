正論：證監神勇破造市　偏偏拒查壹傳媒

一波未平一波又起。這邊廂，47名涉違《港區國安法》的反對派政客保釋爭議鬧得沸沸揚揚；那邊廂，一直如老僧入定的證監會忽然神勇，聯同警方搗破一個涉以「唱高散貨」形式操控股市的不法集團，涉款逾9億元，12人落網。事實擺在眼前，證監會對於違法造市不僅不會姑息，甚至主動出擊，偏偏獨是對壹傳媒股價異動隻眼開隻眼閉，至今沒有任何跟進或交代，背後原因為何，實在耐人尋味。

證監會昨日聯同警方高調舉行記者會，交代搗破操控股市案的細節。案件由證監會主動轉介警方調查，涉案集團專門向一些流量低、市值小的股票下手，利用大量「人頭」戶口買入，推高股價；又利用社交平台吹捧股票，誤導投資者高價買入，之後便大量拋售。警方早前兵分多路搜查全港27個場所，包括住宅及涉案證券公司，檢獲900多萬元現金、金錶、金磚等財物，連同調查期間凍結的銀行及證券戶口，涉及資產總值逾9億元，並以洗黑錢或串謀欺詐拘捕12人，相信已成功瓦解一個本地龐大的操控證券市場集團。證監會行政總裁歐達禮亦特別強調，全部個案都有相似特徵，涉及股份都是小型股或低價低交投傳統工業股，股份可在較小額成交下被操控，提醒公眾進行投資決策時要保持警惕，不要依賴網上流傳的股票貼士云云。

表面看，證監會對市場監管完善，任何風吹草動都難逃其金睛火眼；實際上，金睛火眼也有「失明」之時，甚至是「因股而異」。君不見，壹傳媒股價異動事件，某程度上跟今次搗破的「唱高散貨」操控股市案頗有相似之處，例如壹傳媒原本都屬於小型股或低價股，都是不尋常地被人瘋狂炒高及拋售。證監會對今次案件火速行動並主動通報警方，卻對壹傳媒股價多次大起大落視若無睹，甚至在警方越俎代庖、於去年9月主動調查壹傳媒股價異動，並拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢後，依然拒絕交代有否調查壹傳媒，反而一味以「不予置評」蒙混過關，簡直是咄咄怪事。所謂不近情者多藏奸，兩案性質近似竟有如此差別待遇，實屬反常，若說背後沒有古怪，有人信嗎？

大家必定記得，壹傳媒黎智英及多名高層自去年8月10日被警方國安處拘捕後，壹傳媒股價隨即搭上瘋狂過山車般大起大落，短短一個月內，由「仙股」炒上「蚊股」，股價高低位相距逾20倍之巨，市值由不足3億元一度急升至逾50億元，令人咋舌。更令人嘖嘖稱奇的是，壹傳媒驚現「逢拉必炒」現象，僅去年8月至12月已出現4次股價大幅波動，在公司多名高層被捕、壹傳媒業績長期見紅，只有負面消息全無利好因素下，股價竟以大成交急升且交投大增，轉手率又極高，與大戶慣常藉消息挾高股價再派貨的手段極為相似，是否有人操控股市，呼之欲出。

隨着黎智英被控欺詐的案件持續發酵，繼警方國安處本月2日拘捕壹傳媒前執董丁家裕，懷疑他與黎智英等人涉嫌欺詐的案件有關後，據悉警方近日聯絡近40名壹傳媒現任及前任管理層，要求他們到警署錄取口供。離奇的是，壹傳媒股價「逢拉必炒」現象竟在今年失靈，昨日股價早段雖曾急瀉6.54%，跌至0.2元的近7個月新低，收市報0.204元，但並未如過去般瘋狂炒上炒落，是否因為國安法「收網」將反中亂港勢力一網打盡，黎智英淪為階下囚已成定局，加上外部勢力因美國政府改朝換代而令「最後一桶水」無以為繼，不由人不浮想聯翩。

姑勿論如何，壹傳媒股價異動是人所共知的事，有人透過將股價舞高弄低牟利同樣是不爭的事實，不因一時的偃旗息鼓而有所改變。根據《證券及期貨條例》，證監會有權調查市場失當行為，包括內幕交易、虛假交易、操控價格、披露關於受禁的交易資料、披露虛假或具誤導性的資料以誘使進行交易，以及操縱證券市場共6項犯罪行為。

作為市場唯一監管機構，證監會繼續事不關己，高高掛起，甚至選擇性調查，選擇性放生，勢必將自己的公信力及國際金融中心的聲譽葬送。若某些機構自恃是獨立王國而冥頑不靈，繼續為反中亂港集團充當保護傘頂風包庇，勢必自取其咎，何苦來哉！