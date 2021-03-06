神州觀察：軟件程式逼授權　掃碼點餐洩私隱

大數據時代也是個人資訊最無保障的時代，當各種便捷的網絡電子消費模式愈趨成為習慣的同時，卻又時時刻刻都需要以洩露私隱作為代價。以致有無良商家不無蠱惑地說過，中國人對私隱問題不那麼敏感，他們願意用私隱換便利，可謂大謬不然，就像時下用於商業消費的諸多軟件程式，幾乎都有強迫授權獲取用戶個資的設定，到處都這樣，不同意就沒得用，消費者哪有選擇？

正如有內地媒體對一些餐廳食肆的實測發現，市民早已習慣了的以手機掃二維碼點餐方式，就很容易被商家獲取姓名、手機號、微信暱稱、頭像等個人私隱，從而記錄其消費模式，及可有針對地進行推銷宣傳，又能節省人工成本。只是掃碼的相關軟件總會彈出連串授權提示，若是取消，程式便會回到登陸介面，等於變相強迫用戶自願授權提供個人私隱；有的餐廳為此還在點餐軟件中設置必須關注其公眾號，乃至要求用戶成為會員。

雖然有餐飲軟件服務供應商表示，顧客資料安全有保障，不會輕易被人查看到，但別忘了，類似洩密事件實在不少，一些公司員工動輒為了蠅頭小利而出賣客戶個資，堪稱日防夜防、家賊難防，而被洩露私隱的民眾更不知會面臨怎樣的風險損失。更重要的是，就像有內地專業人士所言，掃碼點餐時的強制獲取顧客資訊行為本就不符合合法性、正當性和必要性原則，故餐廳經營者也好，其他行業相關軟件服務供應商也好，這種行為根本已屬違法違規操作，用戶私隱換來的只是商家的「便利」。

可以見到，當局近年不時查出成批涉嫌強制搜集用戶資訊的違規軟件程式，包括像百度、阿里巴巴、騰訊等內地大型科企、電商巨頭等，幾乎所有應用程式都是如此，只要拒絕相關要求，就別想下載使用；當局一再警告他們需在商業利益和用戶權益之間作出權衡，勿因小失大，然而誰又能聽得進去？結果總是屢教不改，繼續違規，很是說明問題。一是這些商家實在無良；再則說明當局的懲處力度十分不足，導致違規成本太低，勢難起到震懾作用。說到底，不是國人不在乎私隱，連政府都無力管，又叫一般民眾如何去對抗這類壟斷欺凌？

更需看到，在互聯網等高新科技廣泛普及使用的今天，民眾私隱被洩露的機率及方式都在與日俱增，早已成為無法迴避的現實問題。譬如各地樓盤、屋苑肆意安裝的人臉識別系統，知名火鍋店海底撈滿布的閉路電視鏡頭，都在不知不覺間讓民眾失去私隱，及侵犯了他們的合法權益；技術濫用危害無窮，既然人類已經進入掃碼、刷臉時代，已被「引導」至這樣的社會，政府就有責任全力保障他們的私隱安全。