功夫茶：垃圾徵費博翻生　講錢實在傷感情

議而不決，決而不行。政府推行「垃圾徵費」一拖15年，先後歷經4屆政府都舞唔掂。自2005年當時政府已提出直接徵收固體廢物費，曾建議喺2007年立法推行，惟拖拉13年才將《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》提交立法會，之不過，不論建制或泛民議員均認為草案具爭議性，稱政府未有充分吸納議員意見而難以支持。草案最終喺2019至2020立法年度內被相關小組委員會通過終止審議。

世事無絕對，原已胎死腹中嘅「垃圾徵費」有機會翻生喇！有消息指政府為爭取喺今個立法年度落實草案，將作出兩大讓步，希望得到議員支持，以免夜長夢多。首先，政府喺草案通過後，並不會即時刊憲，將提供12至18個月嘅適應期予公眾及相關業界；其次，喺計劃實施後，將逐步減低派發垃圾膠袋嘅數目，不會即時徵費。

為防「陰溝裏翻船」，有消息指政府將安排各黨派議員，喺今個月15日召開非正式會議，講到尾，都係想議員就草案開綠燈啫！代表飲食界嘅張宇人對有關草案最關注，佢表示即使垃圾徵費喺18個月後先實施，仍擔心政府未必能於時限內完善設備，無法全面處理食肆嘅廚餘量，以致最後「都係會去晒堆填區、焚化爐」；建議政府如未能「做好準備」，可視乎情況再延長實施時間！如果咁一拖再拖，功夫茶相信再拖多15年，爛了遍山香蕉，吹皺一池春水，「垃圾徵費」恐仍在雲深不知處！

講到尾，還不是一個「錢」字作怪！新冠疫情持續逾一年，至今依然嚴峻，重創各行各業，飲食業因禁聚令更首當其衝，張宇人就話喇，佢早前與環境局代表會面，局方預計小型食肆一個月需繳付約1,500元嘅垃圾徵費，之不過業界委託機構進行調查，數字上「大有出入」，預計小型及大型食肆每月需繳付3,000蚊至30,000蚊費用，佢批評民生多艱、經營如此困難，係咪「仲講徵費」？

咁又係！講錢失感情，唔好話對食肆，喺依家咁嘅「民不聊生」環境，財爺都做中介，畀膽叫失業市民去銀行借貸，先使未來錢！若然又整單垃圾徵費，即使一個3人家庭平均交幾十蚊，都係負擔！高官個個飽食無憂米，點會明「百上加斤」、「駱駝背上最後一根稻草」嘅道理吖！

多年來，庸官推行環保政策、源頭減廢上一無是處，特別喺目前堆填區幾乎飽和嘅狀態下，實施垃圾徵費，在環保團體眼中確實係燃眉之急！可惜庸官一味蹉跎歲月，咁多年嚟連垃圾分類都搞唔掂，依家民生多艱，又重提「垃圾徵費」，係攞景定贈興？庸官碌碌，善政都變惡法！要垃圾徵費，一眾庸官全部削薪一半再講吧！