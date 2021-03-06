世界視線：同時叫板中俄　美國毫無勝算

美國總統拜登日前公布任內首份國家安全戰略指南，直指中國是潛在戰略對手，強調中方行為一旦直接威脅美國的利益及價值觀時，將會回應挑戰。另據美媒報道，國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本月中將訪問日本和南韓，展開外交政策和安全談判。拜登上任以來內閣的首場外訪活動，主題明顯是拉攏區內盟友共同遏制中國。

眾所周知，隨着中國實力日益增強，美國對於世界霸主地位被取代的焦慮感日甚一日，在此情況下，「遏制中國」成為少數共和、民主兩黨均有共識的議題。事實上，這種焦慮感自奧巴馬時期至今，愈演愈烈，奧巴馬曾言「美國永遠不會做老二」，現在拜登主政，更是驚呼「再不行動，中國將會吃掉我們的午餐」。

美國要打壓中國，就必須在全球尋找幫手，這個時候，一個關鍵問題就不能繞開：如何處理跟俄羅斯的關係？布林肯表示，中國是本世紀美國面臨的最大地緣政治考驗，比起俄羅斯、伊朗和北韓等更嚴重；另一方面，美國海軍陸戰隊司令首次降低俄羅斯的威脅等級。很明顯，華府仍然視俄羅斯為戰略對手，只是資源重新調配，主要用於對付中國而已。美國日前宣布制裁多名俄國官員和組織，以回應俄羅斯反對派領袖納瓦尼中毒以及被判刑事件，足以證明美方不會對俄國手軟。

問題是，當今天下早就不是美國一強獨大，美、中、俄鼎立，美中實力差相彷彿，成為「關鍵少數」的俄羅斯理應成為爭取的對象，美國妄想同時叫板中俄，可謂不自量力。事實是，即使是冷戰時期實力如日中天的美國，尚且搞「聯中抗蘇」，聯合次要敵人，打擊主要敵人，更何況今天問題叢生的美國。反倒是當年「聯中抗蘇」戰略的主要推手、前國務卿基辛格對此有清醒的認識，力勸前總統特朗普推動「聯俄抗中」，生意人出身的特氏只要有利可圖，倒是無所謂，只是在民主黨極力反對下， 「通俄」的帽子揮也揮不去，更遑論「聯俄」？

如果要說中、美正在打一場「新冷戰」，那也是「主客易位」，美國正在走昔年蘇聯的老路。