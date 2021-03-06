香港的政治面對兩大挑戰。

一是歷史因素。幾十年來的來港者，多是反共或不滿內地的，他們思想反共不親中，偏向外國，而且代代相傳，對香港沒有歸屬感。

二是現實政治因素。自舊冷戰開始，英、美在香港便長期經營。新冷戰驟起，中美矛盾白熱化，而且正在演變為歐美白人的共同價值對中國的意識形態攻擊。香港作為中國重要的國際城市，便在攻擊之列。美國總統拜登亦已公開其國安指引，針對中國。英、美在香港幾十年的經營，國人和港人過去親美的作為，便成木馬，變為內部作反的最大威脅。

這兩個挑戰，今後只會增強而不會減少。港獨已提升為與疆獨、藏獨、台獨同列為美國攻華的重點。2019年的反修例動亂，實質是企圖篡奪香港治權的顏色革命，美國已經不再掩飾對華的仇視，今後各種借打擊香港來針對中國的舉措只會有增無減，中國不能不防，不能不積極應對。

中國在香港處於守勢，怎樣防木馬屠城，是當前大事。變更香港的選舉制度，以阻美國發動的民粹主義挑戰是防禦之一。而整體政治趨於保守，便也難免。在逆境中固守，以爭取空間與時間轉守為攻，屬進取的戰略。冒天下的大不韙，能保住香港的治權不成反共反中基地，意義巨大。

不過，政治保守只是守勢，不能長期化。一是世界變、中國變，香港不能不變，變需要制度和政府政策的創新進步，保守的政治制度會成為障礙。二是政治保守偏向既得利益，雖排除了港獨一類外國製造的激進勢力，既得利益亦包含眾多外國滲透因素，單是口頭愛國或忽然愛國沒有保證，他們的利益未必與香港整體利益、國家利益脗合。三是政治保守會導致因循守舊，官僚主義。不能變成無能者治港，政治保守不能排斥選賢與能，也不能排斥香港新生代人才，要拿捏政治平衡。政治保守或有一時之利，長期化後亦會轉化為新的政治挑戰。

社會的發展若只是抑壓，把積累的矛盾用堵的方法應對，便只會令問題愈趨嚴重化，日後處理更困難。大水沖擊時，堵只是一時，疏才是真正解決的方法。此所以《基本法》規定普選作為香港民主發展的方向，循序漸進，以爭取民心，教育社會，而不是反其道而行。在與美國意識形態之爭中，以民主、多元化、社會包容的政策來爭取民心，抗拒木馬屠城更為重要。

行穩致遠是依靠改革，依靠民眾支持，不能再走精英治港的老路，這些精英會是怎樣的精英呢？