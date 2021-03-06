中美博弈在台灣問題上一直涉及兩國外交，美國先是和「中華民國」有外交，後來和它斷交，與中華人民共和國建交。40年過去，中美在台灣問題上又逐漸發生「外交問題」。這些年，在美台「相互需要」、「共同以北京為敵」的「戰略指導」下，有了許多「重建邦交國」的舉動。

對台灣而言，是從來就想「中華民國」與美國建交萬萬年的。對美國而言，則是以自己的戰略利益為依歸，考慮建交、斷交、復交問題。對北京而言，和我建交，必和台灣斷交；誰和台復交，我必和其斷交。這是很讓美國頭痛的，山姆大叔總是希望有一天能和「海峽兩岸」都建交，這樣在它的外交棋盤上就有了「兩個中國」可令其分而治之。然而，這是永不可實現的春秋大夢。

40年過去，世界形勢大變，中美關係大變，海峽兩岸局勢大變，美國政府愈來愈感到北京的崛起對其有巨大威脅，要千方百計遏制、摧毀北京的發展。為此，台灣對它更為重要，它要把台灣打造成對北京有更大殺傷力的武器。為此，不僅要在武力上「強壯台灣」，而且要在「國際地位」上提升台灣。同時，老美也十分清楚，這些年「台獨」走勢凌厲，台灣任何力量上台，都不會接受「中國統一」；而北京的國力、軍力強大到自信可以隨時解決統一問題，無懼美國軍事干涉，同時老美猜測北京已制訂了統一時間表。

特朗普上台後，展開的對華攻擊，是全面的、空前兇狠的，擺出冷戰加熱戰的架勢，擺出不惜和北京「全面脫鈎」的架勢，這個「全面脫鈎」是否包括老美會考慮和北京斷交、和台灣復交呢？何況這兩年，特朗普政府弄出了一大堆支持台灣的「法案」，「解除」了美、台政府人員的交往限制，高級官員頻訪台灣，全部是「邦交國」才有的行動。

事實上，老美是在告訴北京，它正在向「與台復交」邁進，它正在以實際行動大力支持「台獨」，它在試探北京的底線，也在試探北京何時啟動統一時間表。