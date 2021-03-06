香港司法千瘡百孔，亂象叢生，一直備受詬病。特別是審案程序煩瑣，效率低下，堪稱世界之最。單是處理47名涉嫌違反《港區國安法》被告的保釋申請，就花了將近一星期時間，而要完成對所有被告的審理，不知還要等到何年何月。不妨看看美國的例子，今年1月6日發生國會騷亂後，最少已有310人被正式落案起訴，罪名包括密謀顛覆國家，大部分被拒絕保釋，身體殘疾者亦不例外。美國法官拒絕他們保釋的理由是，「這些暴徒對社會安全構成重大威脅」。

毫無疑問，國家安全重於一切。號稱民主燈塔的美國從來不容許暴力行為，更不容許顛覆國家的言行，美國聯邦調查局局長甚至將國會騷亂形容為本土恐怖主義，對暴徒即捕即告，並一直關押獄中。反觀香港，單是47名被告的保釋問題就擾攘了好幾天，更有黑衣暴徒公然到法庭示威，簡直視法治如無物。實際上，香港反修例黑暴比美國國會騷亂的規模和破壞力都大得多，警方總共拘捕逾萬人，但司法機構拖拖拉拉，只有約兩成被落案檢控，當中不少人更輕易脫罪。最荒謬的是，佔中之亂已發生超過6年，始作俑者戴耀廷等人的上訴案至今仍未審結，司法效率之低可見一斑。

說來實在諷刺，美國當局將國會騷亂視為本土恐怖主義，以嚴刑峻法對付，矢言一個暴徒都不放過。另一方面卻對香港司法橫加干涉，要求港府釋放所有被拘留人士，並放棄起訴。老美憑甚麼？衝擊美國國會是恐怖主義，而攬炒香港則是「爭取民主」，這到底是甚麼混帳邏輯？難道只有美國才有權維護國家安全？老美的雙重標準由來已久，在香港問題上更是暴露無遺，他們愈是高喊民主人權，愈顯得虛偽醜陋。說到底，香港事務純屬中國內政，老美說三道四不重要，關鍵在於中央的態度，能否為香港撥亂反正，這宗國安大案正是一塊試金石。