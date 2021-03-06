百無一用是廢官，港官最叻就是語言偽術，日前發展局局長黃偉綸又來這一套，說填海是唯一方法可增加土地來源，並指透過改劃或收回棕地等以增加土地，是「左手交右手」的遊戲，未能增加土地總量，又指當局在考慮填海選項時，一直小心審慎。大哥，謹慎係必然需要，不用強調，但填海並非必然，全港這樣多閒置或荒廢地，有眼都可以看到，單單是迪士尼竹篙灣土地被「死人霸生地」多年，寧願養草養蚊都唔益港人起樓。

迪士尼是合法「霸地」，而非法霸佔官地政府也是隻眼開隻眼閉。負責的地政總署一直拖到2019年才成立特別行動專責組打擊非法霸佔官地，近日自吹自擂功績，說鎖定100個涉及較大面積佔用政府土地作棕地作業的黑點，截至去年底完成處理77個黑點。噢，原來口說香港沒有土地被迫要填海，實際上這麼多地方被霸佔，多年來都沒有收回，兩年可以處理77塊地，為何之前一直懶懶閒，要交數才趕工夫？累計清理超過20公頃被非法佔用的政府土地，大家可以計計能夠安置多少人口，說香港地沒有地實在廢話！

由於地署懶做事，縱容霸地歪風，偏離市區的地方更是嚴重，《東方日報》揭發西貢相思灣村及大環村非法開路及霸官地猖獗。根本之前的大型打擊行動，政府「歎慢板」，執法不力，違法佔用土地作出的檢控只有6宗，阻嚇力不足。最明顯是相思灣村執法行動斷斷續續，進度龜速，令有關方面趁機蠢蠢欲動，最近又頻頻有動作，掘地又破壞樹木，大有捲土重來之勢。

其實政府僅鎖定100個黑點的標準亦太低，據估計，香港目前有數千幅官地被霸佔，打擊77個黑點僅冰山一角，是否有些土地涉及不少利益，有關方面不敢得罪地方勢力，又或有不可告人的默契？黑箱作業，內裏藏污納垢也不意外。